Hande Yener İkinci El Sahne Kıyafetlerini Satışa Çıkardı

Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Hande Yener tasarım ve moda sektörüne yönelik uzun süredir üzerinde çalıştığı projeyi Hollanda'da resmi olarak başlattı. Sanatçı yaklaşık bir yıllık kapsamlı planlama sürecinin ardından "STAR Gene" adını verdiği konsept mağazasını Amsterdam kentinin işlek noktalarından Herenstraat bölgesinde ziyarete açtı. Şarkıcı kişisel stilinden yoğun izler barındıran bu yeni mekanı standart bir perakende satış noktasından ziyade çok amaçlı bir sanat galerisi formatında tasarladı. Ziyaretçilere alışveriş imkanının ötesinde kültürel bir atmosfer sunmayı hedefleyen işletmenin mimari yapısı konukların vakit geçirebileceği özel bir arka bahçe alanını da kapsıyor. Büyük bir ekiple koordineli biçimde yürütülen hazırlık çalışmaları sanatçının modaya olan ilgisini somut bir ticari yapıya dönüştürmesini sağladı.

Sahnelerden Vitrinlere Uzanan Kostüm Arşivi

Mekanın ticari odak noktasını şarkıcının kariyeri boyunca video kliplerinde ve büyük ölçekli konserlerinde giydiği kostümler oluşturuyor. Geçmiş yıllardan günümüze ulaşan ikinci el sahne kıyafetleri özel dikim haute couture koleksiyonları ve alanında uzman modacılar tarafından yalnızca bir adet üretilen butik tasarımlar mağazada alıcılarını bekliyor. Tekstil ürünlerinin yanı sıra sanatçının kişisel aksesuar arşivinden özenle seçtiği güneş gözlükleri, tasarım çantalar ve ayakkabılar da koleksiyonun bir parçasını tamamlıyor. Projeyi standart bir ikinci el butiğinden ayıran temel nitelik ise satış sürecindeki sertifikasyon yöntemiyle öne çıkıyor. Hande Yener mağazadan herhangi bir sahne eşyasını satın alan kişilere doğrudan o spesifik ürüne özel olarak kaleme aldığı ve bizzat imzaladığı bir mektup teslim ediyor. Bu uygulama eşyaların sanatsal geçmişini belgelendirirken aynı zamanda koleksiyon değerini de güvence altına alıyor.

Güncel Sanat ve Modanın Kesişim Noktası

Kıyafet satışıyla faaliyete başlayan STAR Gene aynı zamanda çağdaş sanat eserlerine ev sahipliği yapan bir sergi alanı işlevi görüyor. Galeri iç dizaynında farklı disiplinlerde üretim yapan yerli sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Ressam Ekin Akış'a ait tablolar ve heykeltıraş Merve Öztemel'in üç boyutlu çalışmaları mekanın görsel dinamiğini destekliyor. Girişimin oluşum sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaşan şarkıcı hazırlık aşamasındaki ürün seçimi ve konsept geliştirme süreçlerini bizzat yönettiğini belirtti. Profesyonel müzik üretiminin hayatındaki temel unsur olmaya devam edeceğinin altını çizen Yener tasarım tutkusunu bu fiziki mağazayla kalıcı bir boyuta taşıdığını açıkladı. Satış alanının ticari sınırların dışına çıkmasını amaçladıklarını belirten ünlü isim ziyaretçilerin görsel ilham alabileceği, sürekli güncellenen ve yeni hikayeler üreten aktif bir platform kurmayı istediklerini ifade etti.