Oyuncu Hare Sürel Nikahından Yeni Kareleri Paylaştı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Hare Sürel uzun süredir birliktelik yaşadığı öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi. 6 Ağustos'ta gerçekleşen nikah merasimiyle evliler kervanına katılan 43 yaşındaki sanatçı mutlu gününe dair yeni kareleri kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Çiftin yakın çevresini bir araya getiren organizasyon magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Kuruçeşme'de Sade Nikah Töreni

İkilinin nikah töreni İstanbul'un Boğaz kıyısındaki semtlerinden Kuruçeşme'de düzenlendi. Şehrin kalabalığından uzak bir ortamda gerçekleşen organizasyona çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Tören boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu özel gününde derin yırtmaç detayına sahip sade bir gelinlik modeli tercih etti. Gösterişten uzak bir konsept benimseyen çift tebrikleri kabul ettikten sonra davetlilerle birlikte bu özel günü kutladı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Yeni Kareler

Sessiz sedasız gerçekleşen nikahın ardından Hare Sürel törende çekilen yeni fotoğrafları Instagram platformundaki profilinde yayınladı. Taze gelinlik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim paylaşımlarına özel bir açıklama eklemek yerine görsellerin doğal atmosferini ön plana çıkardı. Çiftin uyumunu ve neşesini yansıtan kareler kısa süre içerisinde sosyal ağ kullanıcılarından yoğun etkileşim topladı. Sanat camiasından çok sayıda arkadaşı da fotoğrafların altına iyi dileklerini ileten mesajlar bıraktı.

Konservatuvardan Ekranlara Uzanan Kariyer

1983'te İstanbul'da dünyaya gelen Hare Sürel oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Akademik eğitiminin ardından televizyon ve sinema dünyasına adım atan başarılı aktris farklı yapımlardaki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ekran serüvenine "Ayrılsak da Beraberiz" ve "Sıcağı Sıcağına" gibi yapımlarla başlayan yetenekli isim dönem dizisi "Elveda Rumeli" projesindeki rolüyle çıkış yakaladı. Sinema kulvarında "Kabadayı" filmindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu "Canımın İçi" ve "Vatanım Sensin" gibi iddialı televizyon projelerinde de kamera karşısına geçti. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Sürel bir yandan yeni projeleri değerlendirirken diğer yandan özel hayatındaki bu yeni dönemin tadını çıkarıyor.