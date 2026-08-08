Grammy Ödülleri Jürisine Türkiye'den Dört Sürpriz İsim Katıldı

Müzik dünyasının prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Grammy Ödülleri'ni düzenleyen Recording Academy jüri kadrosunu yeni isimlerle genişletti. Kurum, Türkiye temsilciliği üzerinden yürüttüğü değerlendirme süreçlerinin ardından 69. Grammy dönemi için oy kullanacak yeni üyelerini açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmeyle birlikte farklı müzik türlerinde üretim yapan dört Türk sanatçı oy veren üye (Voting Member) statüsüyle bünyeye katıldı. Bu gelişme yerli müzik sektörünün küresel ölçekteki temsil gücünü pekiştirmesi açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

Unutulmaz Dizi Müziklerinin Bestecisine Resmî Davet

Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü gibi televizyon tarihine geçen yapımların müziklerini hazırlayan besteci Toygar Işıklı akademinin jüri heyetinde yer alacak isimlerden biri oldu. Gelişmeyi kişisel sosyal medya profili üzerinden duyuran tecrübeli müzisyen bu saygın platformda Türkiye'yi ve kendi sanatsal üretimini temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) da konuya ilişkin resmi bir kutlama mesajı yayınladı. Birlik, Işıklı'nın jüri üyeliğine getirilmesinin Türk müzik endüstrisinin uluslararası görünürlüğüne doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

Pop kulvarında ürettiği parçalarla geniş kitlelere ulaşan Edis de Recording Academy kadrosuna giren bir diğer isim oldu. Şarkıcı profesyonel müzik yaratıcılarından oluşan böyle global bir topluluğun parçası olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Farklı Disiplinler Ve Küresel Başarılar

Müziğini mimari disiplinler ve görsel sanatlarla harmanlayan piyanist Büşra Kayıkçı akademinin davetini alan bir diğer isim olarak öne çıktı. Disiplinlerarası çalışmalarının böylesine saygın bir platformda karşılık bulmasından mutluluk duyduğunu belirten besteci üretkenliğini uluslararası arenada sürdürüyor.

Kadroya dahil olan bir diğer isim ise şarkıcı ve besteci Mert Demir oldu. Değerlendirme aşamalarını başarıyla geçerek 2026 dönemi jüri üyeleri arasına katılan sanatçı karar sonrası memnuniyetini dile getirdi. Demir daha önce de 2024'te Avrupa bağımsız müzik sektörünün önde gelen oluşumlarından IMPALA tarafından hazırlanan "Takip Edilmesi Gereken 100 Sanatçı" listesine girerek dikkat çekmişti. Dört ismin katılımıyla birlikte Türk müzisyenler 69. Grammy Ödülleri'nin kazananlarını belirleyecek oy kullanma süreçlerinde aktif rol üstlenecek.