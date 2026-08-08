Demet Özdemir'in Yeni Instagram Pozları Beğeni Rekoru Kırdı

Oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından yayımladığı yeni fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı. 34 yaşındaki ismin pozları ilgi gördü.

Demet Özdemir'in Yeni Instagram Pozları Beğeni Rekoru Kırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 21:17

Rol aldığı popüler yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan 34 yaşındaki Demet Özdemir kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yeni fotoğraf karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı oyuncunun son paylaşımı kısa sürede büyük bir ilgi uyandırdı. Yayımlanan güncel fotoğraflar sosyal ağ kullanıcılarından yüksek etkileşim aldı.

Ekranlardaki Başarısını Dijitale Taşıyor

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde yüksek reyting oranlarına ulaşan ve geniş kitleleri ekran başına kilitleyen Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir televizyon kulvarındaki ivmesini kararlılıkla sürdürüyor.

Dizideki performansıyla izleyicilerden ve televizyon eleştirmenlerinden tam not alan oyuncu ekrandaki başarısını dijital mecralardaki aktif varlığıyla pekiştiriyor. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ünlü isim yer aldığı iddialı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor. Sosyal ağlardaki yüksek erişim sayıları oyuncunun medya sektöründeki güçlü konumunu somut biçimde ortaya koyuyor. 

Milyonluk Takipçi Kitlesinden Yoğun İlgi

Instagram platformunda 17,4 milyon gibi devasa bir takipçi kitlesine hitap eden Demet Özdemir Türkiye'de dijital ağları en etkili kullanan kadın oyuncular arasında üst sıralarda yer alıyor. Günlük yaşantısına, tatil anlarına ve profesyonel fotoğraf çekimlerine dair kareleri sık sık hesabına aktaran oyuncu özgün tarzıyla adından söz ettiriyor. Profilinden yayımladığı son görseller paylaşıldığı ilk anlardan itibaren binlerce kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğrafların altına kısa süre içerisinde yüzlerce olumlu yorum bırakıldı.

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