Tuba Büyüküstün'ün Paris Pozları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Paris'te ikiz kızlarıyla yaşayan oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyada paylaştığı makyajsız kareleriyle takipçilerinden binlerce beğeni topladı.

Tuba Büyüküstün'ün Paris Pozları Yorum Yağmuruna Tutuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 16:25

Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı. Uzun süredir ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan ünlü oyuncu kentin sokaklarında çekilen yeni karelerini dijital platforma taşıdı. Doğal tarzını yansıtan fotoğraflar kısa sürede geniş bir etkileşim dalgası oluşturdu.

Paris Sokaklarında Sade Tercihler

Instagram’da 6,2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu paylaşımlarında abartıdan uzak günlük tarzını sergiledi. Gün ışığında kaydedilen portrelerde makyajsız halini öne çıkaran sanatçı abartısız stiliyle dikkat çekti.

Büyüküstün’ün objektife verdiği rahat pozlar dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı. Yorum alanını dolduran takipçileri oyuncunun yıllara meydan okuyan duruşuna ve duru çizgisine vurgu yapan mesajlar bıraktı.

Ekrandan Beyaz Perdeye Uzanan Başarı

Oyunculuk serüvenine adım attığı ilk yıllarda "Çemberimde Gül Oya" dizisindeki performansıyla adını duyuran sanatçı Türk sinemasının klasikleri arasına giren "Babam ve Oğlum" filminde rol aldı. Sinema perdesinde "Sınav" ve usta yönetmen Ferzan Özpetek imzalı "İstanbul Kırmızısı" gibi yapımlarla tecrübe kazanan oyuncu televizyonda "Kara Para Aşk" dizisiyle küresel çapta geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dijital platformda izleyiciyle buluşan "Zeytin Ağacı" projesiyle ekran başarısını tazeleyen sanatçı kariyerinde imza attığı projelerle sektördeki güçlü yerini koruyor.

Çocuklarıyla Fransa'da Yeni Bir Yaşam

Mesleki çalışmalarına ara vermeden devam eden ünlü isim bir süredir yaşamını Paris'te sürdürüyor. Çocukları Toprak ve Maya’nın eğitim süreçleri nedeniyle hayatının büyük bölümünü Fransa’da geçiren oyuncu set projeleri için düzenli aralıklarla Türkiye’ye seyahat ediyor. Fransa ile Türkiye arasındaki yoğun çalışma temposuna rağmen üretkenliğini koruyan başarılı aktris sosyal medya hesabını hayranlarıyla doğrudan iletişim kanalı olarak aktif biçimde kullanıyor.

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