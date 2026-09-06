Özlem Esmergül'den Serhat Kılıç'a Hüzünlü Veda: "Yine Seni Bulacağım"

İstanbul Kağıthane’deki evinde 51 yaşında hayata gözlerini yuman tiyatro ve televizyon oyuncusu Serhat Kılıç’ın vefatı sanat dünyasını derin bir yasa sürükledi. Usta aktörün aramızdan ayrılmasının ardından kız arkadaşı Özlem Esmergül sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı hüzün dolu satırlarla acısını kamuoyuyla paylaştı. Esmergül birlikteliklerinin hatırasını etkileyici cümlelerle anarak Kılıç’a son vedasını gerçekleştirdi.

Perşembe Gününden Beri Haber Alamıyordu

Nurtepe Mahallesi’nde bulunan adrese giden 50 yaşındaki Özlem Esmergül perşembe gününden itibaren telefonlarına cevap vermeyen Kılıç’ın durumundan şüphelenerek harekete geçti. Daire kapısını çalan ancak içeriden yanıt alamayan Esmergül hayatından endişe ettiği sanatçının evine kendi anahtarıyla girdi. Oyuncuyu hareketsiz yatarken gören Esmergül derhal polis ve acil servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan yetkililere bilgi veren Esmergül başarılı aktörün lenf kanseriyle mücadele ettiğini aktardı.

"Dünyaya Bin Kez Gelsek Yine Seni Bulacağım"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kılıç’ın naaşı kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin sona ermesiyle Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne nakledilen usta sanatçının ardından Esmergül kişisel hesabından dokunaklı bir metin paylaştı. Kılıç’a duyduğu bağlılığı dile getiren Esmergül, "Dünyaya bin daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yalnız seni seveceğim" ifadelerine yer verdi. Sanatçıyı "gözümün nuru, yoldaşım ve ömrüm" olarak niteleyen Esmergül paylaşımını "Beni hasretine mahkum ettin" sözleriyle noktaladı.

İstanbul ve Ankara'da Tören Düzenlenecek

Başarılı kariyerinde sayısız sahne ve televizyon projesine imza atan Serhat Kılıç için veda programı da netleşti. Usta oyuncu için ilk anma merasimi pazartesi günü saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde meslektaşlarının katılımıyla düzenlenecek. Tiyatro camiasının bir araya geleceği bu buluşmanın ardından Kılıç’ın naaşı Ankara’ya nakledilecek. Sanatçı salı günü öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından başkentte toprağa verilecek.