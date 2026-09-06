Bülent Ersoy Kolombiya Zümrüdünü Fiyat Sormadan Aldı

Bülent Ersoy lüks tutkusu ve değerli taşlara duyduğu özel ilgiyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sahne ışıltısını günlük yaşantısına da taşıyan Diva lakaplı sanatçı İstanbul'un gözde alışveriş noktalarından Nişantaşı'nda gerçekleştirdiği son hamlesiyle dikkatleri üzerine çekti. Semtteki seçkin bir mücevher mağazasını ziyaret eden ünlü sanatçı vitrinde gördüğü nadide bir taşa hayran kalarak koleksiyonuna servet değerinde yeni bir parça ekledi.

İlk Bakışta Kimse Tanıyamadı

Öğle saatlerinde Nişantaşı'ndaki butik kuyumcuya giren Bülent Ersoy mekan içerisinde kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Yüzünü büyük ölçüde kapatan koyu renkli güneş gözlükleriyle içeri adım atan sanatçıyı, mağaza personeli ve o esnada içeride bulunan müşteriler başlangıçta tanıyamadı. Diva'nın gözlüğünü çıkarması ve personelle sohbete başlamasıyla birlikte ortamdaki hava bir anda değişti. Çalışanların yoğun ilgisiyle karşılanan usta isim özel tasarım parçaları tek tek incelemeye koyuldu.

60 Karatlık Kolombiya Zümrüdü

Mağazadaki vitrinleri süzen usta yorumcunun dikkatini etrafı berrak pırlantalarla çevrelenmiş damla kesim devasa bir Kolombiya zümrüdü çekti. Yaklaşık 60 karat ağırlığında olduğu bildirilen ve piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan bu nadir mücevheri çok beğenen sanatçı kararını saniyeler içinde verdi. Satın alma aşamasında herhangi bir pazarlığa girişmeyen Ersoy ürünün satış tutarını dahi sormadan ödeme talimatı verdi. Diva'nın tereddütsüz sergilediği bu cömert tavır mağaza çalışanlarının takdirini topladı.

Servet Değerindeki Kişisel Koleksiyon

Yıllardır sahnede sergilediği görkemli kostümleri ve ihtişamlı aksesuarlarıyla bilinen Bülent Ersoy Türkiye'nin en değerli kişisel mücevher sandıklarından birine sahip bulunuyor. Özel kasasında paha biçilmez pırlantalar, safirler ve iri yakutlar saklayan ünlü sanatçı yeşil taşlara yönelik tutkusunu bu alışverişle bir defa daha kanıtladı. Satın aldığı 60 karatlık zümrütle koleksiyonunu taçlandıran usta müzisyen mağaza sahipleriyle fotoğraf çektirdikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında semtten ayrıldı.