Çağla Öz'ün Kına Gecesinde Taktığı Şahmeranlar Gündem Oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan fenomen Çağla Öz evlilik öncesi düzenlediği kına merasimiyle dijital platformlarda yeniden ilgi odağı oldu. Geleneksel düğün adetlerinin sergilendiği görkemli organizasyon Van'da gerçekleşti. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede salon renkli süslemeler ve yüksek tempolu yöresel müziklerle hareketlendi. Genç fenomenin merasim boyunca tercih ettiği kıyafetler ve taktığı gösterişli altınlar kısa sürede sanal alemin en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi.

Parmakları Kapatan Şahmeran Yüzükler

Gecenin en çok konuşulan görsel detayı Çağla Öz’ün ellerini süsleyen özel tasarım aksesuarlar oldu. Parmak eklemlerinden başlayarak tırnak uçlarına kadar uzanan ve tırnakları dahi tamamen örten altın şahmeran yüzükler davetlilerin ve sosyal medya takipçilerinin dikkatini çekti.

Yoğun el işçiliğiyle hazırlanan işlemeli takılar salondaki konuklar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Gelin adayının bileklerini ve el üstünü saran bu gösterişli parçalar geceye dair paylaşılan videolarda en fazla yorum alan unsurların başında geldi.

Beş Farklı Kostümle Sahneye Çıktı

Organizasyon boyunca tek bir kıyafetle yetinmeyen Çağla Öz program akışına göre dört ila beş farklı kostüm değiştirdi. Beyaz tüllü ihtişamlı bir elbiseyle salona ilk adımını atan fenomen isim gecenin ilerleyen saatlerinde kadife işlemeli koyu renk bindallı ve şık abiye tasarımlarıyla konuklarının karşısına çıktı.

Her kıyafet değişiminde farklı taç, kolye ve kemer kombinleri kullanan gelin kına yakma seremonisinde de geleneksel motiflerle zenginleştirilmiş özel bir kaftan tercih etti. Salonda kurulan halay zincirleri ve damadın katılımıyla sergilenen oyun havaları eğlencenin temposunu doruğa çıkardı.

Dijital Dünyanın Tanınan İsimleri Yanındaydı

Görkemli kına gecesine internet dünyasından pek çok tanınan sima da eşlik etti. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesi bulunan Mika Raun, arkadaşını bu anlamlı gününde yalnız bırakmayarak salondaki kutlamalara katıldı. İçerik üreticisi Cengiz Kaya da törende hazır bulunarak eğlenceye ortak olan isimler arasına girdi. Daha önceki nişan merasiminde kendisine hediye edilen yüklü miktardaki altın ve kutular dolusu nakit parayla uzun süre konuşulan Çağla Öz Van’daki kına gecesiyle de magazin gündemindeki yerini korudu.