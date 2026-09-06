Serenay Sarıkaya'nın Teknedeki Reklam Çekimi İçin 2 Milyon Dolar Aldığı İddia Edildi

Bir markanın yüzü olan Serenay Sarıkaya teknede yüz maskesiyle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun reklamdan 2 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya'nın Teknedeki Reklam Çekimi İçin 2 Milyon Dolar Aldığı İddia Edildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 17:13

Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu güzellik markasının yeni tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Boğaz açıklarında seyreden lüks bir teknede gerçekleşen çekimlerde objektiflere yansıyan ünlü oyuncu rahat tavırları ve neşeli halleriyle dikkat topladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan set arkası kareleri kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken başarılı yıldızın bu iş birliği karşılığında aldığı iddia edilen astronomik ücret magazin kulislerini hareketlendirdi.

Teknede Yüz Maskesiyle Güneşlendi

Tanıtım projesi kapsamında deniz üzerinde kurulan sete katılan Serenay Sarıkaya alışılmış stüdyo ortamlarının dışına çıktı. Ünlü oyuncu teknenin güvertesinde güneşlendiği, kahvesini yudumladığı ve yüz maskesi uyguladığı anlarla objektiflere poz verdi. Doğal cilt bakımı rutinini dinlendirici bir atmosferle birleştiren konsept projenin görsel diline dinamizm kattı. Set ekibiyle uyum içinde çalışan sanatçının keyifli halleri günün en çok paylaşılan görüntüleri arasına girdi.

2 Milyon Dolarlık Anlaşma İddiası

Yeni kampanyanın kamera arkası görüntüleri kadar Sarıkaya’nın bu çalışma için imza attığı iddia edilen sözleşme bedeli de konuşulmaya başlandı. Sektör kulislerinden sızan bilgilere göre ünlü oyuncu markanın resmi güzellik elçisi sıfatıyla yürüttüğü bu proje için yaklaşık 2 milyon dolar kazandı. Türk lirası bazında devasa bir karşılığı bulunan bu rakam magazin dünyasında yılın en yüksek bütçeli reklam anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Medyada Yoğun Etkileşim

Teknede kaydedilen görüntülerin dijital mecralarda yayımlanmasıyla birlikte hayranları paylaşımlara binlerce beğeni ve tebrik mesajı bıraktı. Takipçileri, Sarıkaya’nın hem profesyonel duruşunu hem teknedeki samimi hallerini övgü dolu sözlerle karşıladı. Dizi ve sahne projelerindeki başarısının yanı sıra reklam sektörünün de en çok aranan yüzlerinden biri olmayı sürdüren ünlü oyuncu yeni kampanyasıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

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