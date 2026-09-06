Burcu Esmersoy ile Ebru Şallı Eşarp Defilesi İçin Podyuma Çıktı

İstanbul Boğazı kıyısındaki Galataport geniş katılımlı bir eşarp ve tesettür defilesine ev sahipliği yaptı. İş dünyası temsilcileri ile vatandaşların ilgi gösterdiği organizasyonda yeni sezon eşarp koleksiyonları ve özel kıyafet tasarımları tanıtıldı. Sahneye kurulan podyumda yaklaşık 70 manken görev alırken gösterinin ardından ünlü isimlerin yaptığı açıklamalar etkinliğin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

Galataport Sahilinde Renkli Koleksiyonlar

Deniz kenarında gerçekleştirilen moda sunumunda mankenler el emeğiyle hazırlanan pul ve nakış işlemeli onlarca kıyafeti sergiledi. Canlı renklerin ve özgün kumaş dokularının öne çıktığı defile izleyicilerden tam not aldı. Katılımcılar podyumdaki akıcı koreografiyi ve modern başörtüsü bağlama stillerini etkinlik boyunca ilgiyle takip etti.

Burcu Esmersoy: "Bozmak ve Çıkarmak İstemiyorum"

Etkinlikte podyuma çıkarak eşarp modellerini sergileyen sunucu Burcu Esmersoy defile bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başörtüsü bağlama tarzına hayran kaldığını ifade eden Esmersoy bu yöntemin başlı başına bir ustalık barındırdığını vurguladı. Esmersoy, "Başörtüsünü bağlarken bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayranım, bozmak ve çıkarmak istemiyorum" sözleriyle memnuniyetini paylaştı. Giydiği desenli gömleği de çok beğendiğini belirten ünlü sunucu kıyafeti gardırobuna katmak istediğini dile getirdi.

Ebru Şallı: "Tesettür Gerçekten Çok Şık"

Organizasyonda podyum deneyimi yaşayan bir diğer isim eski manken Ebru Şallı oldu. Defile boyunca iki farklı eşarp tasarımı tanıtan Şallı üzerindeki el işlemeli modelin rahatlığına işaret etti. Tesettür giyimin geniş kitleler tarafından tercih edilebileceğini kaydeden tecrübeli model, "Bu kıyafetleri sadece kapalılar değil, herkes giyebilir. Kıyafetler son derece rahat. Mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de çıktık. Hepsini yaptık ama tesettür gerçekten çok şık" yorumunu yaptı.

Hadise Konseri

Moda sunumunun tamamlanmasının ardından organizasyon pop müziğin sevilen sesi Hadise'nin konseriyle sürdü. Sahneye çıkan şarkıcı enerjik şarkılarıyla davetlilere hareketli dakikalar sundu. Defileyi izleyen konuklar arasında yer alan oyuncu Sibel Turnagöl ise yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekranlardan bir süredir uzak duran Turnagöl yeni dizi projeleriyle çok yakında yeniden izleyici karşısına çıkacağını bildirdi.