Icardi'nin Sevgilisi China Suárez'den Galatasaray Sürprizi

Galatasaray formasıyla Türkiye'de derin izler bırakan Arjantinli santrfor Mauro Icardi sarı-kırmızılı kulübe veda etmesine rağmen futbolseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son dönemde yeşil sahalardaki mücadelesinden ziyade özel yaşamıyla magazin sayfalarını süsleyen 33 yaşındaki futbolcu, sevgilisi China Suárez ile objektiflere yansıyan yeni fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Birlikte vakit geçiren çiftin görüntülerindeki küçük bir ayrıntı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sosyal Medyada Paylaşılan Anahtarlık Detayı

Arjantinli model ve oyuncu China Suárez’in günlük yaşamında tercih ettiği kişisel eşyalar dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Suárez’in kullandığı anahtarlıkta, Mauro Icardi’nin Galatasaray forması giydiği minyatür bir figürün yer alması sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. Yıldız golcünün İstanbul temsilcisinden ayrılmış olmasına karşın sevgilisinin bu simgeyi taşımayı sürdürmesi dijital mecralarda yoğun bir etkileşim yarattı. Taraftarlar paylaşılan fotoğrafları kendi hesaplarında dolaşıma sokarak eski golcülerine duydukları sevgiyi tazeledi.

Sarı-Kırmızılı Formayla 134 Maçta 77 Gol

Eylül 2022’de Galatasaray kadrosuna dahil olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı forma altında parlak bir kariyer tablosu çizdi. İstanbul ekibinde görev aldığı süre boyunca 134 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Arjantinli yıldız rakip fileleri 77 kez havalandırdı. Takım arkadaşlarına 25 gol pası vererek skora doğrudan katkı sunan forvet oyuncusu hücum hattının en etkili ismi konumuna yükseldi. Attığı kritik gollerle kazanılan başarılarda başrol oynayan tecrübeli futbolcu taraftarlarla güçlü bir bağ kurdu.

Özel Yaşamıyla Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

Kulüpten ayrılışının ardından profesyonel kariyerinden çok özel yaşamıyla basında yer bulan Icardi, Suárez ile sürdürdüğü birliktelikle adından söz ettiriyor. Anahtarlıkta yer alan sarı-kırmızılı forma detayı Arjantinli forvetin Galatasaray camiasındaki sarsılmaz yerini bir kez daha ortaya koydu. Sosyal medyada binlerce yorum alan kareler sarı-kırmızılı taraftarların eski yıldızlarına gösterdiği ilginin kulüpten ayrılsa dahi canlılığını koruduğunu somut biçimde kanıtladı.