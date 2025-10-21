Tuba Büyüküstün’e Hakan Sabancı Sorulunca: “Utanıyorum Şu An”

Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusu karşısında şaşkına döndü. Oyuncunun “Utanıyorum şu an” yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Büyüküstün’e Hakan Sabancı Sorulunca: “Utanıyorum Şu An”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2025 10:45

Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz ay bitiren Hakan Sabancı, ayrılığın ardından yaptığı sosyal medya hareketiyle yeniden gündeme geldi. Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Ünlü iş insanının kendinden 11 yaş büyük oyuncunun fotoğrafını beğenmesi “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını akıllara getirdi. Ancak Sabancı, tepkiler üzerine beğenisini hızla geri çekti.

Tuba Büyüküstün'ün Galada Zor Anları

Geçtiğimiz akşam başrolünde yer aldığı “Dehşet Bey” filminin galasında basın mensuplarının karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. Muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında bir anda gerilen ünlü oyuncu, “Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?” diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Büyüküstün, konuşmanın yönünü filme çevirip birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarını gösterdi.

“Dehşet Bey” Galasında Oyuncudan Zarif Tepki

Tuba Büyüküstün’ün tepkisi, sosyal medyada “zarif ama net bir duruş” olarak yorumlandı. Oyuncunun, magazin gündeminden uzak kalmaya özen göstermesi biliniyor. Galada sergilediği tavır da bu tutumunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Hande Erçel Cephesinde Sessizlik

Öte yandan Hande Erçel, ayrılık sonrası sessizliğini korumaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, özel hayatına dair hiçbir açıklama yapmazken tüm enerjisini yeni projelerine yöneltti. Erçel’in yakın çevresine göre, oyuncu işine odaklanarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı tercih ediyor.

Benzer Haberler
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı Geçmişe Götürdü! Liseli Bergüzar Korel Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu! Son Hali Ortaya Çıktı
Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını Dehşet Bey’in Galasına Ünlü Akını
Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol! Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan Deniz Uğur'dan Gazzeli Kadınlara Anlamlı Armağan
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması
  • 15-10-2025 14:07

Eşref ve Nisan'ın Cannes Çıkarması

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!
  • 15-10-2025 11:50

Hazar Ergüçlü İstanbul’74 Festivali’nde Göz Kamaştırdı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu
  • 15-10-2025 10:06

Kıvanç Tatlıtuğ’un Rekor Reklam Anlaşması: Sosyal Medyada Olay Oldu

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı
  • 15-10-2025 17:47

Esra Bilgiç Yeni Yaşını Faruk Sabancı ile Milano’da Kutladı