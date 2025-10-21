Tuba Büyüküstün’e Hakan Sabancı Sorulunca: “Utanıyorum Şu An”

Hande Erçel ile üç yıllık ilişkisini geçtiğimiz ay bitiren Hakan Sabancı, ayrılığın ardından yaptığı sosyal medya hareketiyle yeniden gündeme geldi. Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Ünlü iş insanının kendinden 11 yaş büyük oyuncunun fotoğrafını beğenmesi “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını akıllara getirdi. Ancak Sabancı, tepkiler üzerine beğenisini hızla geri çekti.

Tuba Büyüküstün'ün Galada Zor Anları

Geçtiğimiz akşam başrolünde yer aldığı “Dehşet Bey” filminin galasında basın mensuplarının karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusuyla neye uğradığını şaşırdı. Muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında bir anda gerilen ünlü oyuncu, “Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?” diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Büyüküstün, konuşmanın yönünü filme çevirip birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarını gösterdi.

“Dehşet Bey” Galasında Oyuncudan Zarif Tepki

Tuba Büyüküstün’ün tepkisi, sosyal medyada “zarif ama net bir duruş” olarak yorumlandı. Oyuncunun, magazin gündeminden uzak kalmaya özen göstermesi biliniyor. Galada sergilediği tavır da bu tutumunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Hande Erçel Cephesinde Sessizlik

Öte yandan Hande Erçel, ayrılık sonrası sessizliğini korumaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, özel hayatına dair hiçbir açıklama yapmazken tüm enerjisini yeni projelerine yöneltti. Erçel’in yakın çevresine göre, oyuncu işine odaklanarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapmayı tercih ediyor.