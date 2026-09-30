Tuba Büyüküstün'den Yıllardır Konuşulan Beren Saat İddialarına Net Yanıt: "Öyle Bir Şey Hiç Yoktu!"

Tuba Büyüküstün yıllardır rakip gösterildiği Beren Saat'in paylaşımını beğenmesi hakkında konuştu. "Aramızda hiçbir zaman rekabet yoktu" dedi.

Tuba Büyüküstün'den Yıllardır Konuşulan Beren Saat İddialarına Net Yanıt:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 10:48

Türk televizyon ve sinema dünyasının iki dev ismi Tuba Büyüküstün ve Beren Saat hakkında yıllardır süregelen o meşhur rekabet iddialarına nihayet son nokta konuldu!

Son olarak Sultana filmindeki Meral karakteriyle fırtınalar estiren Tuba Büyüküstün'ün yıllardır kendisine ezeli rakip olarak gösterilen Beren Saat'in şarkı paylaştığı bir gönderiyi beğenmesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü açıkçası. Hayranları tarafından büyük bir zarafet örneği olarak görülen bu hamlenin ardından güzel oyuncu ilk kez sessizliğini bozdu.

"Magazinin Okunması İçin Uydurulan Bir Hikayeydi!"

Dün akşam saatlerinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuba Büyüküstün sosyal medyadaki o çok konuşulan beğeni hamlesi ve sektördeki "kadın oyuncu rekabeti" algısı hakkında epey net konuştu.

Beren Saat ile aralarında hiçbir zaman öyle kıyasıya bir çekişme yaşanmadığının altını çizen ünlü oyuncu içini şu sözlerle döktü:

"Evet postunu beğendim. Sektörde kadınlar sürekli birbirine rakip gösteriliyor, gösteriliyoruz... Beren de ben de bu konuda hiç konuşmadık. Çünkü gerçekten hiç öyle bir şey yoktu. Bu tamamen magazinin daha fazla takip edilmesi, okunması adına üretilen bir hikayeydi zaten. Öyle gösterildi ama öyle bir şey yok..."

Kadın Dayanışması Sosyal Medyayı Salladı!

Yıllar boyunca projeleri, başarıları ve uluslararası arenadaki duruşlarıyla sürekli karşı karşıya getirilen Tuba Büyüküstün ve Beren Saat magazin dünyasının yarattığı o suni rekabet balonunu bu zarif etkileşimle patlatmış oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve iki efsane ismin sadık hayranları Büyüküstün'ün bu olgun duruşunu "işte gerçek kadın dayanışması" diyerek övgü yağmuruna tuttu. Sektördeki yapay düşmanlık algısını yıkan bu hamle magazin kulislerinden de tam not aldı.

 

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