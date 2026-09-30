Deniz Can Aktaş'tan Merak Edilen İtiraf: "Hayatımda Beni Mutlu Eden Bir Aşk Var!"

Başarılı oyunculuk kariyeri, projelerindeki başarılı performansları ve beyefendi duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Can Aktaş katıldığı bir programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir meslektaşı Devrim Özkan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla anılan yakışıklı oyuncu uzun süredir merak edilen aşk hayatı hakkında nihayet sessizliğini bozdu. İlişkisi olduğunu ilk kez doğrulayan Aktaş'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"Beni Mutlu Eden Bir Aşk Var"

ABtalks adlı YouTube programına konuk olan Deniz Can Aktaş şöhret yolculuğundan mühendislikten oyunculuğa geçişine aşk hakkındaki felsefesinden evlilik düşüncesine kadar hayatına dair pek çok bilinmeyeni paylaştı. Programın en çok merak edilen kısmı ise kuşkusuz aşk hayatı oldu.

Adı bir süredir Devrim Özkan ile anılan ve magazin basınının markajında olan ünlü oyuncu hayatında özel biri olduğunu şu sözlerle net bir şekilde dile getirdi:

"Evet, hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk var."

Aşkın kendisinde yarattığı pozitif enerjiden de bahseden Aktaş "Beni çok mutlu ediyor, çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor... Aşk, kelimelerin kifayetsiz kaldığı, bana göre insana bağış edilmiş en kadim duygulardan biri" diyerek aşka olan inancını ve duyduğu mutluluğu gözler önüne serdi. Ayrıca ilk görüşte aşka inanmadığını, bir insanı sevmek için onu tanımanın ve uyum sağlamanın şart olduğunu vurguladı.

Mühendislikten Oyunculuğa ve Evlilik Hakkındaki Düşünceleri

Kariyer basamaklarını tırmanış hikayesini de samimiyetle paylaşan başarılı oyuncu mühendislikten oyunculuğa geçişinin adeta filmlerdeki gibi gerçekleştiğini belirtti. Bir gün birinin kendisini keşfetmesiyle hayatının yön değiştirdiğini söyleyen Aktaş oyunculuğun kendisine getirdiği şöhreti doğru bir şekilde dengelemeye çalıştığını ifade etti.

Evlilik kurumuna bakışını da saklamayan ünlü oyuncu "Evliliğin özel bir kurum olduğunu düşünüyorum ve bir noktada tabii ki evlenebilirim. Asla evlenmem ya da kesin evlenirim diyebilecek kadar cüretkar değilim. Doğru insanla bunu düşünürüm" diyerek geleceğe kapısının açık olduğunun sinyalini verdi.