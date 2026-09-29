Sahra Işık’tan Boşanma Sonrası Dikkat Çeken Değişiklik!

İdris Aybirdi’den tek celsede boşanan Sahra Işık Instagram profilindeki eski eşinin soyadını kaldırdı. Ünlü isim sevincini dikkat çeken sözlerle duyurdu.

Sahra Işık’tan Boşanma Sonrası Dikkat Çeken Değişiklik!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 23:28

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık İdris Aybirdi ile yaptığı evliliği tek celsede sonlandırmasının ardından sosyal medyada yeni bir adım attı. Bir süredir sessizliğini koruyan Işık bu kez Instagram profilinde yaptığı değişiklikle dikkat çekti.

Fenomen isim boşandığı eski eşinin soyadı olan “Aybirdi”yi profilinden kaldırdı. Üstelik bu değişiklik için günlerdir beklediğini ve Instagram nedeniyle işlemin hemen gerçekleşmediğini daha önce takipçileriyle paylaşmıştı.

“Çok Şükür Allah’ım”

Sahra Işık soyadı değişikliğinin sonunda gerçekleşmesini ise oldukça dikkat çeken bir mesajla duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “As bayrakları as. Çok şükür Allah’ım. Çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Işık’ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekti. Özellikle boşanmanın ardından gelen bu değişiklik sosyal medyada yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

Evlilikleri Birkaç Kez Gündeme Gelmişti

Sahra Işık ile İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Ancak çiftin evliliğinde bir süre sonra sorunlar yaşanmış ve ikili evlilik terapisine başvurmuştu. Seansların ardından ilişkilerine bir şans daha veren çift bir dönem barıştıklarını açıklamıştı.

Daha sonra ise yollarını ayırma kararı aldılar. Işık boşanma haberini sosyal medya hesabından duyururken ayrılıklarını sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Çiftin 11 aylık bebeğinin huzuru ve mutluluğunun ise öncelikleri olduğunu vurgulamıştı.

Aldatma İddiaları da Gündeme Gelmişti

Boşanma sürecinde Sahra Işık eski eşinin kendisini oyuncu Seray Kaya ile aldattığını iddia etmişti. Kaya ise bu iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve böyle bir durumun olmadığını söylemişti.

Daha sonra Seray Kaya’nın İdris Aybirdi ile aşk yaşadığını sosyal medya üzerinden duyurması gündemi yeniden hareketlendirmişti. Şimdi ise Sahra Işık’ın soyadını kaldırması boşanma sonrası hayatında yeni bir sayfa açtığının göstergesi olarak dikkat çekti.

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