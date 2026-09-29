Sabancı Ailesinde Düğün Alarmı! Suzan Sabancı Tarihi Açıkladı

Sabancı ailesinde düğün heyecanı başladı! Haluk Sabancı Dinçer ve India Grimstad’ın nişanının ardından Suzan Sabancı düğün için tarih aralığını açıkladı.

Sabancı Ailesinde Düğün Alarmı! Suzan Sabancı Tarihi Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-09-2026 21:47

Sabancı ailesinde bu kez düğün telaşı var! Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer’in 30 yaşındaki oğulları Haluk Sabancı Dinçer yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu Amerikalı India Grimstad ile evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Çiftin nişanlanmasının ardından gözler düğün tarihine çevrilirken merak edilen sorunun yanıtını Suzan Sabancı verdi.

Henüz kesin bir tarih ve mekan belirlenmiş değil ama görünen o ki düğün için çok fazla beklemeyecekler.

“1-1,5 Sene İçinde Evlenecekler”

Oğlunun evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Suzan Sabancı çiftin kendi aralarında bir takvim oluşturduğunu söyledi. Düğünün tam tarihi henüz belli olmasa da Sabancı Haluk ve India’nın 1 ila 1,5 yıl içerisinde nikah masasına oturacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından düğünün nasıl olacağı ve nerede yapılacağı da şimdiden merak konusu oldu. Suzan Sabancı ise sözlerini “Allah mesut etsin” diyerek tamamladı.

Aşkları Amerika’da Başladı

Haluk Sabancı Dinçer ile India Grimstad’ın hikayesi aslında birkaç yıl öncesine dayanıyor. İki aile 2020 yılında Güney Afrika’da katıldıkları bir düğünde tanışarak yakın bir dostluk kurdu. Aynı yıl Haluk ile India’nın yolları da ABD’nin South Hamptons bölgesindeki bir evde kesişti.

İlk tanışmanın ardından başlayan ilişki kısa süreli bir macera olmak yerine yıllara yayılan ciddi bir aşka dönüştü. Çift bugün hayatını Londra’da sürdürüyor.

Nişan İçin Adres Toskana Oldu

Yaklaşık altı yıldır birlikte olan çift evlilik kararını geçtiğimiz ay aileleriyle paylaştı. Ardından nişan için İtalya’nın romantik bölgelerinden Toskana’yı seçtiler.

Tatil için gittikleri Toskana’da Haluk Sabancı Dinçer India Grimstad’a yüzüğü taktı. Böylece uzun yıllardır devam eden ilişkilerinde evliliğe giden yolun ilk resmi adımı da atılmış oldu. Şimdi ise herkes düğünün tarihi ve mekanının netleşmesini bekliyor.

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