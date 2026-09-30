Sümeyye Aydoğan'dan Lüks Otomobil İddialarına Net Yanıt: "Öyle Bir İsteğim Yok!"

Son dönemdeki başarılı projeleri, duru güzelliği ve ekranlardaki iddialı performansıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu hem formunu korumak için uyguladığı sıkı spor rutinini paylaştı hem de son günlerde magazin kulislerinde dolaşan pahalı otomobil iddialarına son noktayı koydu.

"Her Boşluğumda Spor Yapıyorum"

Yoğun çalışma temposuna rağmen sağlığından ve spor alışkanlıklarından ödün vermeyen Sümeyye Aydoğan sağlıklı yaşam sırlarını samimiyetle paylaştı. Haftanın belirli günlerinde mutlaka spor salonuna gittiğini belirten başarılı oyuncu "Her boşluğumda spor yapıyorum. Sporum bir saat sürüyor. Her hafta 3-4 gün yapmaya çalışıyorum. Evimde de yaptığım zamanlar oluyor ancak ağırlıklarla çalışmak verimli olduğu için çoğu zaman salona gelmeye çalışıyorum" ifadeleriyle disiplinli yaşamını gözler önüne serdi.

"Beni İhtiyaçlarımı Karşılayan Otomobilim Var"

Röportajın en çok merak edilen kısmı ise son dönemde yapılan kazançlı reklam anlaşmalarının ardından lüks ve pahalı bir spor otomobil satın aldığı yönündeki iddialar oldu. Magazin basınının gündemine gelen bu haberleri net bir dille yalanlayan Sümeyye Aydoğan lüks araba merakı olmadığını şu sözlerle vurguladı:

"Öyle bir şey yok. Beni herhangi bir yerden başka bir yere götüren ihtiyaçlarımı karşılayan otomobilim var. Öyle bir isteğim yok."

Mütevazı duruşu ve samimi açıklamalarıyla takdir toplana genç oyuncunun bu net yanıtı hakkındaki speksülasyonlara da son vermiş oldu. Yoğun temposuna kaldığı yerden devam eden Aydoğan ayakları yere basan tavrıyla hayranlarından bir kez daha tam not aldı.