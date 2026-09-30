Magazin Kulisleri Bu Değişimi Konuşuyor: Burcu Esmersoy'un Yeni Tarzı Olay Oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy imaj değişikliğine giderek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kestirdi. Yeni halini sosyal medyadan paylaştı.

Magazin Kulisleri Bu Değişimi Konuşuyor: Burcu Esmersoy'un Yeni Tarzı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-09-2026 09:35

Cemiyet hayatının ve ekranların en beğenilen, her adımıyla magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran isimlerinden biri olan Burcu Esmersoy yepyeni bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve iş hayatından günlük yaşamına kadar pek çok kesiti takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, bu kez saç tarzında yaptığı radikal değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alan uzun saçlarına veda eden Esmersoy'un yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

"Her Sene Doğum Günü Haftamda Saçımı Kestiririm"

Tarzıyla her dönemin trend belirleyen isimleri arasında yer alan Burcu Esmersoy yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Saçlarında yaptığı bu büyük değişimin arkasındaki geleneği de ihmal etmeyen başarılı sunucu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti:

"Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik."

Yeni Tarzı Hayranlarından Tam Not Aldı

Yıllardır kahverengi veya sarı tonlarındaki uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Esmersoy'un omuz hizasında kestirdiği yeni saçları takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Her zamanki zarif ve dinamik tarzını yeni saç kesimiyle tamamlayan ünlü ismin bu değişimi "Yıllara meydan okuyan güzellik" şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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