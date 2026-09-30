Mahsun Kırmızıgül Ekonomiden Dert Yandı: "Eskiden Orta Direk Vardı, Şimdi Maraba Oldu!"

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle tanınan Mahsun Kırmızıgül İstanbul Nişantaşı'nda objektiflere takıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde sinema sektörünün karşı karşıya olduğu salonlardaki seyirci kaybına dair değerlendirmelerde bulunan ünlü isim yaşanan krizin filmlerin kalitesinden değil doğrudan vatandaşın cebindeki ekonomik tablodan kaynaklandığını vurguladı.

"Sinemaya Gidecek Para Yok İnsanlar Ev Kirasını Ödeyemiyor"

Bir dönem toplumun belkemiğini oluşturan orta gelir grubunun ekonomik gücünü tamamen yitirdiğine dikkat çeken Kırmızıgül dar gelirli ile varlıklı kesim arasındaki makasın açıldığını belirtti. Orta sınıfın bugünkü durumunu anlatmak için çarpıcı bir benzetme yapan ünlü yönetmen şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu. Bu insanların sinemaya gidecek parası yok ev kirasını ödeyemiyorlar."

Anadolu'da başkasının toprağını işleyip karşılığında ürünün bir kısmını alan topraksız köylü anlamındaki 'maraba' kelimesiyle orta direğin artık kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar yoksullaştığını ifade eden Kırmızıgül kira ve temel yaşam giderleri ay sonunu getirmeyi imkansız hale getirdiği için sinema bileti gibi kültürel harcamaların ilk vazgeçilen lüksler arasına girdiğini söyledi.

Ekonominin Düzlüğe Çıkması İçin Yolsuzluk Vurgusu

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, ekonomiden dert yandı:



"Eskiden orta direk vardı. Şimdi orta direk maraba oldu.



Bu insanların sinemaya gidecek parası yok, ev kirasını ödeyemiyorlar.



Ekonominin düzelmesi için yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım.



Bu bitmeden düzlüğe çıkmaz" pic.twitter.com/k4x9X8Wpza — 23 DERECE (@yirmiucderece) September 29, 2026

Ekonomik tablonun toparlanması için sorunun köküne inilmesi gerektiğini belirten Mahsun Kırmızıgül çözümün ön koşulunu şu sözlerle özetledi:

"Ekonominin düzelmesi için yolsuzluğun ve hırsızlığın bitmesi lazım. Bu bitmeden düzlüğe çıkmaz."

Herhangi bir kurum ya da kişiyi hedef göstermediğini belirten ünlü ismin kısa ama net cümleleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.