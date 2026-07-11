Tuba Büyüküstün'den Yıllar Sonra Gelen Boşanma İtirafı: "Hayatımın En Zor Dönemiydi"

Duru güzelliğiyle parmakla gösterilen ikonik oyuncu Tuba Büyüküstün özel hayatına, annelik felsefesine ve popüler kültürün yarattığı yanılsamalara dair ezber bozan son derece samimi açıklamalarda bulundu. Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 yılında Paris'te evlenen bu evlilikten Maya ve Toprak adında ikiz kızları olan usta aktris 2017 yılında biten 6 yıllık evliliğinin perde arkasını ilk kez bu kadar net kelimelerle araladı.

Emel Özuğur'un YouTube kanalına konuk olan 44 yaşındaki başarılı sanatçı hayatının en kırılgan ve en zor dönemini milyonların gözü önünde yaşamanın getirdiği yıpratıcı sürecini paylaştı.

"Milyonların Gözü Önünde Bir Evliliği Bitirmek Kolay Değil"

Boşanma sürecinde çocuklarının geleceği ve psikolojisi için radikal bir karar alarak kariyerinin zirvesindeyken setlere uzun bir ara verdiğini belirten Tuba Büyüküstün o dönemi şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu. O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken... Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı. Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı."

"Masal Gibi Bir Hayat Yaşamıyoruz; Boşandığımdan Beri Yardımcım Yok"

Ünlülerin hayatlarının dışarıdan pırıltılı bir masal gibi algılanmasına sert bir dille karşı çıkan Büyüküstün evindeki çabasız ve tamamen doğal anne rutinini anlattı. Hayatının merkezine kızlarını koyduğunu belirten ünlü oyuncu "Hiç öyle bir hayat yaşamıyoruz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; boşandığımdan beri bir yardımcım yok. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Aldığım bütün işleri onlarla olan takvimime göre organize ediyorum. Çünkü eğer bu çocuklara birebir vakit ayırmayacaksam neden doğurdum diye düşünüyorum" diyerek günümüz tüketim toplumundaki annelik rollerine dair de güçlü bir eleştiri getirdi.

Televizyon Dünyasına Keskin Veda

Annelik ile işi arasında bir yarış olmadığını ancak kariyer ve yaşam dengesinde net bir duruş sergilediğini ifade eden Tuba Büyüküstün 2017 yılından beri neden televizyon ekranlarında yer almadığının da şifrelerini verdi:

"Anneliğimle işim arasında seçim yapmak zorunda kaldım demeyeceğim çünkü annelik hayatımın vazgeçilmez bir parçası. İşim ise hayatımın bir partneri. Dolayısıyla anneliğimle değil hayatımla işim arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığım bir dönem oldu ve ben hayatımı tercih ettim. 2017'de televizyona ara verdikten sonra bir daha televizyon projesinde yer almadım."

Spot ışıklarının geçici ihtişamı yerine tamamen gerçek, bağımsız ve çocuklarıyla iç içe bir yaşam modeli inşa eden Tuba Büyüküstün'ün bu derinlikli ve cesur açıklamaları dijital platformlarda ve magazin bloglarında haftanın en çok konuşulan, en yüksek etkileşim alan manşeti oldu.