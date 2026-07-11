Sezonun En Eğlenceli Seti Başladı! Yasemin Sakallıoğlu Düğün Şarkıcısı İçin Motor Dedi!

Yasemin Sakallıoğlu'nun Şahnaz karakterine hayat verdiği Erdi Işık imzalı kara komedi filmi Düğün Şarkıcısı İstanbul'da sete çıktı. Yönetmen koltuğunda Emre Aybek var.

Sezonun En Eğlenceli Seti Başladı! Yasemin Sakallıoğlu Düğün Şarkıcısı İçin Motor Dedi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 15:37

Türk stand-up dünyasının ve sinemasının çabasız mizah anlayışı ve yüksek enerjisiyle kitleleri peşinden sürükleyen başarılı komedyeni Yasemin Sakallıoğlu sinema salonlarını kahkahaya boğmaya hazırlanan yepyeni projesi için motor dedi. Ödül rekortmeni Mukadderat ve dijital dünyada büyük ses getiren Sultana filmlerinin dahi kalemi Erdi Işık'ın senaryosunu üstlendiği merakla beklenen Düğün Şarkıcısı filminin çekimleri bugün itibarıyla resmi olarak başladı.

Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen projenin yönetmen koltuğunda ise televizyon ekranlarının iddialı yapımı Uzak Şehir dizisinden tanıdığımız başarılı yönetmen Emre Aybek oturuyor.

Caz Sahnelerinden Düğün Salonlarına: İkonik Bir Kara Komedi Hikayesi

Beş haftalık titiz ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından İstanbul'un kendine has sokaklarında ve mekanlarında sete çıkan Düğün Şarkıcısı sinemaseverlere ezber bozan bir kara komedi vaat ediyor. Hikaye örgüsü, sinematografik açıdan büyük bir nostalji barındıran 2000'li yılların ikonik görüntüleri ve estetiğiyle açılış yapacak.

Film iddialı bir caz şarkıcısının beklenmedik hayat virajlarının ardından absürt ve eğlenceli bir düğün şarkıcısına dönüşme serüvenini beyaz perdeye aktaracak. Projede canlandırdığı her karaktere kendi doğal dokunuşunu katmayı başaran usta komedyen Yasemin Sakallıoğlu Şahnaz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İlk Set Gününden Klaketli Poz Geldi

Filmin ilk çekim gününde set arkasından gelen neşeli kareler sinema kulislerini ve magazin bloglarını anında hareketlendirdi. Başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu yönetmen Emre Aybek ile birlikte elinde film klaketiyle verdiği ilk gün pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede dijital dünyada yüksek etkileşim oranlarına ulaşan ve hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulan bu kare, filmin set enerjisinin şimdiden ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Sahnelerin ve dijital medyanın en çok konuşulan kadın figürlerinden biri olan Sakallıoğlu'nun bu yeni sinema hamlesi haftanın en çok konuşulan ve merak uyandıran kültür-sanat manşetleri arasındaki yerini aldı.

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