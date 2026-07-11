Sezonun Dev Kadrosu Şekilleniyor! Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer'e Hilal Anay Bombası!

Televizyon dünyasının çabasız karizması ve küresel çapta geniş hayran kitlesiyle her adımı olay olan jönü Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde taşlar yerine oturuyor. atv platformunda seyirciyle buluşacak olan Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu Tims&B imzalı iddialı yapımın en kritik rollerinden biri daha sahibini buldu. Yeni sezonun en büyük bütçeli ve merakla beklenen projelerinin başında gelen dizide merak uyandıran ikinci kadın başrol karakteri Hanzade'ye hayat verecek isim genç ve başarılı oyuncu Hilal Anay oldu.

Celadet'in Gözdesi Güçlü Bir Adana Kadını

Adana'nın büyüleyici ve otantik coğrafyasında çekilecek olan dizide Hilal Anay ekran süresi ve dramatik ağırlığı oldukça yüksek bir karakterle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Devran'ın (Devrim Yakut) kızı Ceyhun'un (Görkem Sevindik) ise kız kardeşi olan Hanzade; ailesinin gözbebeği, iyi eğitim almış, son derece zarif, asil ve ne istediğini çok iyi bilen güçlü bir kadın olarak hikayedeki yerini alacak.

Dizinin kilit çatışma noktalarından biri ise evlilik planları üzerinden şekillenecek. Kenan'ın (Burak Özçivit) annesi Celadet (Sibel Taşçıoğlu) asil duruşu ve aile yapısı nedeniyle oğluna eş adayı olarak Hanzade'yi düşünmektedir. Hanzade'nin bu durum karşısında takınacağı tavır ve sergileyeceği duruş şimdiden dizi kulislerinde büyük merak uyandırdı.

Tina Karakteri İçin Arayış Sürüyor Set Ağustos'ta!

Görkemli kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan'ın kalbini çalacak olan büyük aşkı Tina karakteri için ise cast çalışmaları ve oyuncu arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Prodüksiyon hazırlıklarının son virajına giren ve Adana'nın mistik atmosferinde çekilecek olan dizinin Ağustos ayı içerisinde resmi olarak sete çıkması planlanıyor.

Burak Özçivit'in başrol ortakları ve Hilal Anay hamlesiyle televizyon dünyasını hareketlendiren bu sıcak gelişme dijital platformlarda ve sosyal medya bloglarında dakikalar içinde en çok konuşulan, en yüksek etkileşimli yeni sezon manşetleri arasındaki yerini aldı.