Türk Müziğinin Perde Arkası Aralandı! Mazhar Alanson'dan Bomba Yandım ve Tarkan İtirafı!

Mazhar Alanson katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla hem nostalji rüzgarları estirdi hem de milyonları gözyaşına boğdu. Fuat Güner ve Özkan Uğur'la kurdukları efsanevi MFÖ grubuyla adını Türk müzik tarihine altın harflerle yazdıran usta sanatçı Gözde Atasoy'un sunduğu İşin Zirvesinde programına konuk oldu.

Son dönemde önce biricik kızı Eda Alanson'u ardından ruh ikizi ve yol arkadaşı Özkan Uğur'u kaybederek peş peşe büyük acılar yaşayan Alanson sahnede zayıflamış ve bitkin görünen haliyle hayranlarını endişelendiriyordu. Acılarını müziğe tutunarak hafifletmeye çalışan yaşayan efsane programda hem Tarkan'a dair yıllar sonra yeniden gündem olan bir gerçeği hatırlattı hem de Özkan Uğur özlemini kelimelere döktü.

"Sahnede O Kıvırta Kıvırta Çalmaması Bile Bize Çok Koyuyor"

Programın en duygusal anları Mazhar Alanson’un 2023 yılında aramızdan ayrılan can dostu Özkan Uğur'u andığı dakikalarda yaşandı. Sahnede vokallerle zenginleştirilmiş bir kadro kursalar da gözlerinin hep Özkan'ı aradığını belirten Alanson stüdyodakileri duygulandıran şu sözleri sarf etti:

"Özkan mükemmel bir adamdı. Öyle küçük bir şeyi düzeltirdi ki her şey yerine otururdu... Bu bir söz olabilir, melodi olabilir. Eksikliğini çok hissediyoruz. Basçı aynı notaları çalıyor, vokaller aldık, sesleri daha da zenginleştirdik ama sahnede ona baktığım kısımlarda onun olmaması o kıvırta kıvırta çalmaması bile bize çok koyuyor."

Usta sanatçının bu samimi ve çabasız vefa duruşu sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan MFÖ hayranlarının kalbine dokunan bir sevgi seline dönüştü.

Yandım Şarkısını İlk Tarkan'a Vermiş: "Asıl Benimki Patladı!"

Duygusal anların ardından programda MFÖ tarihinin en büyük hitlerinden biri olan Yandım şarkısının hikayesi aralandı. Alanson'un daha önce Mekke ve Medine'de kaleme aldığını manevi bir derinlikle Hz. Muhammed'e ithafen yazdığını belirttiği bu kült eserle ilgili eğlenceli bir itiraf geldi. Bugün hem Mazhar Alanson'un solo albümünden hem de Tarkan'ın sesinden aşina olduğumuz eserin ilk sahibinin Megastar olduğunu söyleyen Alanson işin mutfağındaki o tatlı rekabeti şu sözlerle özetledi:

"Ben Yandım şarkısını ilk Tarkan'a verdim sonrasında kendi albümüme koydum asıl benimki patladı."

İki dev starın aynı şarkıda buluşan bu kesişmesi dijital müzik platformlarında ve magazin sayfalarında dakikalar içinde yüksek etkileşim oranlarına ulaştı. Yaşadığı büyük kayıplara rağmen üretmekten ve anlatmaktan vazgeçmeyen Mazhar Alanson bu tarihi programla haftanın en çok konuşulan hem hüzünlü hem de arşivlik magazin manşetlerinin zirvesine oturdu.