Magazin Dünyasında Şok Ayrılık: Demet Şener ve Tolga Arman Beş Yıllık İlişkilerine Son Noktayı Koydu!

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Demet Şener beş yıldır gözlerden uzak bir birliktelik sürdürdüğü iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile yollarını kesin olarak ayırdı. 2025'in Eylül ayında kısa süreli bir ayrılık yaşayan ve aynı yılın Aralık ayında ilişkilerine bir şans daha tanıyarak barışan çift aralarındaki fikir ayrılıklarını aşamayarak bu kez geri dönüşü olmayacak şekilde ilişkilerine nokta koydu.

Magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan bu haberin ardından ayrılığın perde arkasına dair spekülasyonlar da gecikmedi.

"İbrahim Kutluay İle Yan Yana Gelmemizin Ayrılıkla İlgisi Yok!"

Demet Şener'in eski eşi efsane basketbolcu İbrahim Kutluay ile FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda devleşen ve performansıyla göğüs kabartan oğulları Ömer Kutluay'ı desteklemek için tribünde yan yana gelmesi bu ayrılığın fitilini ateşleyen neden olarak gösterilmişti. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un ulaştığı ünlü model hakkında çıkan iddialara net bir duruşla son noktayı koydu. Şener "Ayrılığın bununla hiç ilgisi yok. Zaten biz İbo ile çocuklarımızın mutluluğu için bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz, onun ötesinde başka bir durumumuz yok" diyerek eski eşiyle sadece "anne-baba" sorumluluğuyla bir arada olduklarını Tolga Arman'la biten ilişkisinin bu durumla hiçbir bağının bulunmadığını ifade etti.

Sosyal Medya Bu Ayrılığı Konuşuyor

Tamamen fikir ayrılıkları ve uyuşmazlıkları nedeniyle yollarını ayıran Demet Şener ve Tolga Arman cephesinden gelen bu haber çiftin yakın çevresini ve hayranlarını derinden üzdü. Çocuklarının kariyeri ve mutluluğu için her türlü medeni adımı atmaktan çekinmeyen Demet Şener'in bu net açıklaması magazin bloglarında ve dijital platformlarda dakikalar içinde en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Popüler kültürün en çok takip edilen isimlerinden biri olan Şener hem örnek anneliği hem de özel hayatındaki bu radikal kararla haftanın en yüksek etkileşim alan ve en çok konuşulan magazin manşetlerinin zirvesine yerleşti.