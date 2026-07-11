Sakarya'da Bayhan İzdihamı! Millet Bahçesi Tiryakinim Şarkısıyla İnledi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye genelinde adeta bir kültür-sanat devrimi başlatan prestijli organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivali Sakarya'daki muhteşem duraklarından birinde Türk pop ve arabesk müziğinin en nevi şahsına münhasır isimlerinden Bayhan'ı ağırladı. Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nı hıncahınç dolduran binlerce müziksever Bayhan'ın çabasız karizması, kendine özgü vokal tekniği ve yüksek sahne auralı performansıyla unutulmaz bir festival akşamına tanıklık etti.

Geniş repertuvarı ve dillerden düşmeyen hitleriyle Sakarya semalarında adeta müzik dolu bir atmosfer inşa eden başarılı sanatçı festivalin en çok konuşulan ve en yoğun katılımlı müzik etkinliklerinden birine imza attı.

Sakaryalı Hayranlarıyla Hep Bir Ağızdan: "Tiryakinim" Fırtınası

Özellikle son dönemde dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran ve müzik listelerini altüst eden cover performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Bayhan; konserde Tiryakinim, Seninle Olmak Var Ya ve Ah İstanbul başta olmak üzere hafızalara kazınan birçok eseri Sakaryalı hayranları için seslendirdi. Alanı dolduran dev kitle gece boyunca usta yorumcunun her şarkısına dev bir koro halinde alkışlar ve telefon ışıklarıyla eşlik etti. Konser alanında zaman zaman duygusal dalgalanmalar yaşanırken hareketli parçalarda ise festival coşkusu zirveye ulaştı.

Büyük Final Yarın: Kültür Yolu Sakarya'ya Veda Ediyor

Sakarya'da kültür, sanat ve eğlenceyi halkla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali bu muazzam şehirdeki yolculuğunu yarın (12 Temmuz Pazar) gerçekleştireceği büyük final etkinlikleriyle tamamlayacak. Festivalin son gününde de şehir genelinde birbirinden renkli her yaş grubuna hitap eden kültürel aktiviteler, sergiler ve sahne şovları sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Bayhan'ın Sakarya Millet Bahçesi'ndeki bu çok konuşulan ve yüksek etkileşim alan dev konseri dijital dünyada ve magazin bloglarında haftanın en enerjik, en çok paylaşılan şehir-yaşam festival manşetleri arasındaki yerini aldı.