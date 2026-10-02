Tuba Büyüküstün'den Olay Yaratan Fotoğraf Sonrası İlk Açıklama: "Kadınların Kılı Var!"

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası arenada gurur kaynağı olan kusursuz oyunculuğu ve zarif duruşuyla her daim adından söz ettiren usta oyuncu Tuba Büyüküstün kariyerinde uzun süre unutulmayacak ilginç bir tartışmayla ilgili nihayet sessizliğini bozdu. Başarılı oyuncunun Derya Pınar Ak ile birlikte başrollerini paylaştığı sinema dünyasında büyük yankı uyandıran Sultana filminin vizyona girmesinden önce sosyal medyaya sızan ve günlerce magazin gündemini meşgul eden manipüle edilmiş fotoğraf hakkında ilk kez bu kadar net konuşan ünlü yıldız yaptığı samimi açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Filmin Emeği Geri Planda Kalmıştı

Geçtiğimiz ay sinemaseverlerle buluşan ve iddialı sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Sultana filminin tanıtım süreçlerinde başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün'e ait olduğu öne sürülen bir afiş ve kare sosyal medyada hızla dolaşıma girmişti. Kısa sürede filmin önüne geçen ve binlerce kişinin tartışma konusu yaptığı bu görselde oyuncunun koltuk altı kıllarının olduğu iddia edilmişti. Aylar süren hazırlık sürecinin oyuncuların üstün performansının ve tüm ekibin ortaya koyduğu devasa emeğin bir anda geri planda kalmasına neden olan bu durumun aslında sıradan bir Photoshop manipülasyonu olduğu kısa süre içinde kanıtlanmıştı. Orijinal fotoğraf üzerinde dijital müdahaleler yapılarak gerçeğe aykırı bir algı yaratıldığı ortaya çıkmasına rağmen konu uzun süre magazin kulislerinin en sıcak başlığı olarak kalmıştı.

Sessizliğini Bozdu

Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Tuba Büyüküstün hayranlarının ve magazin basınının merakla beklediği açıklamayı nihayet gerçekleştirdi. Filmin henüz izleyiciyle buluşma aşamasında böyle ucuz bir magazin malzemesiyle ve manipüle edilmiş bir fotoğraf üzerinden gündeme gelmesinin kendisini derinden üzdüğünü ifade eden ünlü oyuncu sosyal medyadaki algı operasyonlarına sert ama bir o kadar da sakin bir dille tepki gösterdi.

"Kadın Irkının Kıllarıyla Yaşadığı Bir Dönem Var"

Açıklamalarının devamında kadının doğasına ve toplumsal dayatmalara dikkat çeken Tuba Büyüküstün yaptığı çarpıcı ve felsefi değerlendirmeyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim haline geldi. Doğal yaşama ve kadın bedenine yönelik tabuları yıkan usta oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların kılı var. Ağda ve lazer ne zaman çıktı bilmiyorum. Kadın ırkının kıllarıyla yaşadığı bir dönem var."

Toplumun kadınlara biçtiği yapay güzellik kalıplarına ve dijital manipülasyonlarla yaratılan algılara karşı son derece doğal bir duruş sergileyen Büyüküstün'ün bu sözleri kısa süre içinde sosyal medyanın en çok paylaşılan ve desteklenen açıklamaları arasına girdi. Hem filmiyle hem de hayata bakış açısıyla gündem yaratmaya devam eden başarılı oyuncu maruz kaldığı saygısızlığı zarafetiyle bertaraf etmesini bir kez daha bildi.