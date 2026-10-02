Ayça Ayşin Turan'dan Anlamlı Ziyaret: Cerebral Palsy Türkiye Çocuklarıyla Bir Arada!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen, duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performanslarıyla her daim adından söz ettiren isimlerinden biri olan Ayça Ayşin Turan bu kez ekranlardaki projeleriyle değil gerçekleştirdiği anlamlı bir sosyal sorumluluk ziyaretiyle magazin gündeminin odağına yerleşti. Sanat dünyasındaki başarısının yanı sıra duyarlı kişiliğiyle de takdir toplayan ünlü oyuncu, yaklaşan 6 Dünya Cerebral Palsy Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atarak herkesin kalbini ısıttı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na Destek Ziyareti

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve özel gereksinimli çocukların hayatına dokunmak amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdüren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye'yi ziyaret eden Ayça Ayşin Turan vakıf kampüsünde büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Ziyaret boyunca çocuklarla birebir ilgilenen onların neşesine ortak olan ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu hem vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı hem de miniklerin gelişim süreçlerini yakından takip etti.

Yeşil Farkındalık Kurdeleleri Hazırladılar

Ziyaretin en renkli ve duygusal anları ise çocuklarla birlikte atölye masasına oturduğu anlarda yaşandı. Cerebral Palsy farkındalığının simgesi olan yeşil farkındalık kurdelelerini çocuklarla birlikte büyük bir özenle hazırlayan Ayça Ayşin Turan onlarla keyifli vakit geçirdi. Ünlü oyuncunun sıcakkanlı ve güler yüzlü halleri karşısında büyük bir mutluluk duyan çocuklar Turan ile fotoğraf çektirebilmek için adeta sıraya girdi. Miniklerin yüzündeki gülümseme ve gözlerindeki mutluluk kameralara yansırken, ortaya son derece sıcak ve unutulmaz kareler çıktı.

Sanatçılığının yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da örnek olan Ayça Ayşin Turan'ın bu anlamlı ziyareti hem hayranlarından hem de sivil toplum kuruluşlarından büyük övgü topladı. Sosyal medya platformlarında da en çok paylaşılan ve konuşulan konular arasına giren bu anlamlı buluşma farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.