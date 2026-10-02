Barış Manço'nun Şarkısında Anlattığı 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' Meğer Gerçekmiş!

Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısını duyunca çoğumuzun aklına aynı soru geliyor: Gerçekten böyle biri yaşamış mıydı?

Şarkıda adı geçen Mehmet Ağa, anlatıldığı gibi insanların borçlarını üstlenen hayırsever bir kişi olarak Kıbrıs'ta yaşamış. Üstelik Barış Manço bu hikâyeyi duyduğunda konuyu yalnızca bir şarkıya taşımakla kalmamış, yıllar sonra Mehmet Ağa'nın mezarını da ziyaret etmiş.

Barış Manço Hikâyeyi Kıbrıs'ta Dinledi

Mehmet Ağa'nın 1800'lü yıllarda Kıbrıs'ın Göçeri köyünde yaşadığı aktarılıyor. Karaman yöresinden Kıbrıs'a gelen bir Yörük Türkmeni olduğu ve bölgede geniş topraklara sahip olduğu anlatılan Mehmet Ağa, köy halkının hafızasında yardımseverliğiyle yer etmiş.

Yoksulların yemek yediği yerlerde hesabın Mehmet Ağa'ya yazıldığı, onun da bu borçları ödediği anlatılıyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ettiği ve çevresindeki insanlara destek olduğu yönündeki bu hikâyeler, zamanla Mehmet Ağa'nın adını daha geniş bir çevreye duyurmuş. Ancak hayatına ilişkin bazı ayrıntıların sözlü anlatılara dayanması nedeniyle doğum tarihi gibi bilgiler kaynaklara göre değişebiliyor.

Barış Manço da 1971'de Kıbrıs'a gittiğinde bu hikâyeyi Kıbrıslı Türklerden dinledi. Anlatılanlardan etkilenen sanatçı, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikâyesini yıllar sonra şarkıya dönüştürdü.

Şarkı 1979'da Dinleyiciyle Buluştu

"Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" 1979'da yayımlandı ve Mehmet Ağa'nın hikâyesini Türkiye'de çok daha geniş bir kitleye taşıdı. Şarkının ardından bu isim, günlük dilde kullanılan "sarı çizmeli Mehmet Ağa" deyimiyle de daha güçlü biçimde özdeşleşti.

Manço'nun Mehmet Ağa'ya ilgisi şarkıyla bitmedi. 1982'de yeniden Kıbrıs'a giden sanatçı, Mehmet Ağa'nın akrabalarıyla buluştu ve Göçeri köyündeki mezarını ziyaret etti. Kabrin bakımsız olduğunu gören Manço'nun yeni bir mezarın yapılmasına katkıda bulunduğu Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından da aktarılıyor. Bugün mezar taşında Barış Manço ile Mehmet Ağa arasındaki bağı anlatan bir ifade bulunuyor.

Böylece yıllardır herkesin dilinde olan bir şarkının arkasında, Kıbrıs'ın Göçeri köyüne uzanan gerçek bir kişinin hikâyesi olduğu ortaya çıkıyor. Barış Manço'nun bu hikâyeye gösterdiği ilgiyse "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa"yı sıradan bir şarkıdan çok daha özel bir yere taşıyor.