Kanal D'nin Yeni Sezon Bombası Karakuyu Dizisinin Okuma Provası Gerçekleşti!

Televizyon ekranlarında yepyeni ve soluk soluğa izlenecek bir drama fırtınası koparmaya hazırlanan Kanal D'nin merakla beklenen yeni dizisi Karakuyu izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. OGM Pictures imzasını taşıyan ve sinema ile televizyon dünyasında şimdiden büyük bir heyecan yaratan dev yapımın ekibi nihayet bugün düzenlenen kapsamlı okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Kadronun tam kadro katıldığı provada yaşanan yüksek enerji ve uyum set ekibine ve hayranlara büyük bir moral kaynağı olurken, çekimler için artık tüm hazırlıkların tamamlandığı müjdelendi.

Tokat'ta Başlayan Çekimler ve Güçlü Yönetmen Kadrosu

Çarpıcı hikâyesi ve büyüleyici coğrafi atmosferiyle ekranlarda fark yaratmaya hazırlanan Karakuyu dizisinin çekimleri için kameralar Tokat'ta dönmeye başlıyor. Türk televizyon dünyasının en başarılı ve vizyoner kadın yönetmenleri arasında gösterilen Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu projenin senaryosu ise usta kalem Deniz Akçay'ın ellerinden çıkıyor. Güçlü rejisi ve derinlikli senaryosuyla yeni sezona damga vurması beklenen yapım, şimdiden magazin kulislerinin ve dizi eleştirmenlerinin en çok konuştuğu projeler ligine adını yazdırdı.

Ferda'nın Köklerine Dönüşü ve Beklenmedik Miras Hikayesi

Dizinin merkezinde, geçmişindeki acılardan ve zorluklardan uzaklaşarak kendine tamamen yeni bir yaşam kurmaya çalışan Ferda karakterinin sarsıcı hikâyesi yer alıyor. Yıllar sonra aldığı beklenmedik bir miras haberi ile doğup büyüdüğü topraklara geri dönmek zorunda kalan Ferda buradaki kökleriyle ve geride bıraktığı ailesiyle yüzleşiyor. Karakuyu kasabasının güçlü isimleriyle karşı karşıya gelen genç kadın kendisine bırakılan toprakların maddi bir mirastan çok daha fazlası olduğunu ardında büyük sırları barındırdığını fark ediyor.

Geçmişin tozlu raflarından bugüne taşınan sırlar kasabadaki dengeleri altüst ederken Ferda bir yandan kardeşlerini korumak ve kendi hayatının kontrolünü yeniden eline almak için çabalıyor diğer yandan da kendisini hiç beklemediği sert bir mücadelenin ortasında buluyor. Bu soluk kesici süreçte karşısına çıkan Kahraman karakteri Ferda'nın hayatında yepyeni bir kapı aralarken ikili arasında hem güçlü bir çekim hem de bitmek bilmeyen bir çatışma baş gösteriyor. Aile bağları, karanlık sırlar, güç savaşları ve büyük hesaplaşmalarla örülü Karakuyu izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Yıldız Yağdıran Oyuncu Kadrosuyla Göz Dolduruyor

Televizyon ekranlarının en yetenekli ve sevilen isimlerini aynı projede buluşturan Karakuyu dizisinin zengin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidini andırıyor. Başrollerini ve kadrosunu Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper gibi birbirinden değerli isimlerin oluşturduğu yapım oyunculuk performanslarıyla da adından sıkça söz ettirecek.

Okuma provasındaki neşeli ve bir o kadar da hırslı halleriyle dikkat çeken dev kadro Tokat setinde başlayacak zorlu ama bir o kadar da keyifli maraton için hazır olduğunu gösterdi. Yeni sezonda reyting rekortmeni olması beklenen Karakuyu izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.