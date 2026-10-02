Ahmet Mümtaz Taylan'dan Anlamlı Sergi: 20 Yıllık Fotoğraf Tutkusunun Geliri Kanserli Çocuklara Bağışlanacak!

Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi, güçlü oyunculuğu ve kendine has ses tonuyla her projesine imzasını atan Ahmet Mümtaz Taylan bu kez oyunculuk performansıyla değil yıllardır büyük bir tutkuyla sürdürdüğü sanatıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Yirmi yıllık fotoğrafçılık serüvenini muhteşem bir sergiyle taçlandıran ünlü sanatçı bu özel seçkiden elde edilecek tüm gelirlerin kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacağını duyurarak yüreklere dokundu. Sanat dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin akın ettiği serginin açılışı unutulmaz anlara sahne oldu.

Fotoğraf Sanatçısı Değilim

Serginin açılışında basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Ahmet Mümtaz Taylan mütevazı tavırlarıyla bir kez daha hayranlarının takdirini topladı. Kendisini hiçbir zaman profesyonel bir fotoğraf sanatçısı olarak konumlandırmadığını belirten usta oyuncu fotoğrafçılığa olan yaklaşımını şu anlamlı sözlerle özetledi:

"Fotoğraf sanatçısı değilim, fotoğraf çeken birisiyim. Haddimizi bilerek ilerliyoruz."

Yıllar boyunca objektifine takılan ve Türkiye'nin dört bir yanından farklı coğrafyalardan derlediği kareleri sanatseverlerin beğenisine sunan Taylan eserleriyle sanat eleştirmenlerinden ve katılımcılardan tam not aldı. Sergi alanını gezen ziyaretçiler usta ismin gözünden dünyaya bakmanın ayrıcalığını yaşarken eserlerin sergilenme amacının kanser tedavisi gören çocuklara umut olmak şeklinde açıklanması gecenin anlamını bir kat daha artırdı.

Özge Borak'tan Sürpriz Karar

Ahmet Mümtaz Taylan'ın bu anlamlı ve gurur dolu gününde kendisini yalnız bırakmayan ünlü oyuncu Özge Borak sergi açılışında yaptığı sürpriz açıklamalarla magazin kulislerinin odağı haline geldi. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra eğitime olan tutkusuyla da bilinen ve üniversitede psikoloji eğitimi alan güzel oyuncu hayallerini ilk kez bu kadar net paylaştı.

Psikoloji alanındaki eğitimini tamamlamak üzere olduğunu belirten Özge Borak oyunculuğu bırakmayacağını ancak meslekler arası bir denge kurmak istediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İki mesleği de aynı anda icra etmek isterim. Mezun olduktan sonra klinik açabilirim."

Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı sergi açılışı hem Ahmet Mümtaz Taylan'ın toplumsal duyarlılık içeren bu anlamlı projesiyle hem de Özge Borak'ın şaşırtan klinik hayaliyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek renkli anlara sahne oldu. İki değerli ismin samimi açıklamaları ve serginin başarı dolu atmosferi magazin gündeminde günün en çok konuşulan başlıkları arasına adını yazdırdı.