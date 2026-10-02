Hande Erçel Paris Moda Haftası'nı Salladı: Heykelsi Görünümüyle Büyüledi!

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası arenada en çok tanınan, güzelliğiyle olduğu kadar moda dünyasındaki iddialı tercihleriyle de her daim adından söz ettiren yıldızı Hande Erçel dünya modasının kalbinin attığı Paris'ten rüzgar estirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü tasarımcıların ve markaların en yeni koleksiyonlarını sergilediği prestijli Paris Moda Haftası etkinliklerine katılan güzel oyuncu, gardırobundan seçtiği çarpıcı parçalarla yine magazin basınının ve moda eleştirmenlerinin manşetlerine yerleşmeyi başardı. Paris sokaklarında sergilediği ihtişamlı stil sosyal medyada da binlerce beğeni topladı.

Çiçek Yapraklarını Andıran Katmanlı Detaylar ve Hacimli Silüet

Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen görkemli defilelerden birine konuk olan Hande Erçel tercih ettiği cesur ve sanatsal kıyafet tercihiyle tüm bakışları üzerine topladı. Üç boyutlu formları, mimari kesimleri ve göz alıcı rengiyle dikkat çeken bordo mini elbisesiyle adeta büyüleyen ünlü oyuncu moda dünyasında zarafetin sınırlarını yeniden çizdi. Kıyafetin tasarımında yer alan ve doğadaki çiçek yapraklarını anımsandıran katmanlı detaylar ile hacimli silüet ünlü yıldızın görünümüne adeta heykelsi bir etki kazandırdı. Modanın bir sanat formu olduğunu kanıtlayan bu özgün parça Paris'in gri atmosferine bordo rengin enerjisiyle canlılık kattı.

Sade Saç ve Makyaj Tercihiyle Mükemmel Denge

İddialı ve güçlü tasarım detaylarına sahip olan bordo mini elbisesini dengelemek adına son derece sofistike bir güzellik rutini tercih eden Hande Erçel abartıdan uzak duruşuyla takdir topladı. Elbisenin heykelsi ve karmaşık formlarını ön plana çıkarmak için sade saç ve doğal makyaj tercihi yapan güzel oyuncu bu sayede kusursuz bir stil dengesi yakaladı. Doğal dalgalı saçları ve minimal makyajıyla Paris sokaklarında objektiflere poz veren Erçel uluslararası moda otoritelerinden tam not alırken Türk modasını global platformlarda gururla temsil etmeye devam etti. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bu ihtişamlı kareler kısa sürede rekor kırarak günün en çok konuşulan magazin olayları arasına adını yazdırdı.