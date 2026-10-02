Melisa Şenolsun Sessizliğini Bozdu: "Madde Kullanmadım!"

Yasaklı madde soruşturmasında adı geçen Melisa Şenolsun sessizliğini bozdu. Kan ve idrarının negatif olduğunu belirten oyuncu, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Melisa Şenolsun Sessizliğini Bozdu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 10:17

Magazin gündemini sarsan ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında saç teli analizi pozitif çıkan Melisa Şenolsun basına yansıyan haberlerin ardından nihayet sessizliğini bozdu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada biyolojik örnek verdikten sonra serbest bırakılan güzel oyuncu Adli Tıp raporundaki şok detay sonrası sosyal medya hesabından oldukça net bir açıklama yayınladı.

Kan ve İdrar Tertemiz Saçtaki Bulgu Şaşırtıcı

Hakkında çıkan haberleri büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla takip ettiğini belirten Melisa Şenolsun kan ve idrar örneklerinin tamamen negatif çıktığının altını çizdi. Saç örneğinde ortaya çıkan pozitif bulguyu son derece şüpheli bulduğunu ifade eden ünlü oyuncu kamuoyuna şu sözlerle seslendi:

"Hakkımda basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim. Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle kan ve idrar testlerimin tertemiz olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bu çelişkili bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum."

İtiraz Edeceğiz

Sürecin henüz tamamlanmadığını ve bu aşamada yapılan acımasız spekülasyonların kendisini yıprattığını dile getiren Melisa Şenolsun hakikatin aydınlanması için hukuki mücadele başlatacağını duyurdu.

Saç örneğindeki bu çelişkili durumun yeniden ve daha detaylı incelenmesi amacıyla avukatı aracılığıyla adli makamlara resmi başvuruda bulunacağını belirten güzel oyuncu "Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır. Sevgilerimle" diyerek noktaladı mesajını.

Magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan bu açıklamanın ardından adli makamların ve Adli Tıp Kurumu'nun itiraz sonrası atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.

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