Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu, Beyoğlu'nda eğlenceli bir gece geçirdi

Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu, daha önce dijital platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almışlardı. İkili, önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu, Beyoğlu'nda eğlenceli bir gece geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2024 09:38

Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu, Beyoğlu'nda bir mekanda geç saatlere kadar eğlenceli bir gece geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüküstün, "O kadar heyecanlı bir şey yok ya. Hep beraber dostlarımızla akşam saatlerinde de yemek yedik. Çalışmaya devam ediyoruz bir yandan" şeklinde konuştu.

Neşeli bir atmosferde geçen buluşmanın ardından, ünlü oyuncular Asmalımescit'ten birlikte ayrıldılar. Rıza Kocaoğlu, yakın dostunu taksiye bindirdikten sonra gelen taksiye de kendisi binerek geceyi noktaladılar.

Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu'nun samimi dostlukları ve eğlenceli bir gece geçirmeleri, sosyal medyada da geniş bir ilgiyle karşılandı. Ünlü oyuncuların bir araya gelmesi, hayranlarının da dikkatini çekti ve gecenin detaylarına dair merak uyandırdı.

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