Haziran Ayında Evlenen Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Çiftinden Samimi İtiraflar

Tolga Güleç ile Öykü Cengiz geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturarak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan ikili evlilik süreçlerine ve özel hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evlendikten sonra hayatlarında büyük bir değişim olmadığını belirten çift "Evlilik çok keyifli" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Boş Vakitlerimizde Oyun Oynuyoruz

Haziran ayındaki görkemli düğünlerinin ardından evlilik hayatına hızlı bir şekilde uyum sağlayan Tolga Güleç ve Öykü Cengiz çifti günlük rutinlerinin aynı neşeyle devam ettiğini belirtti. Evliliklerine dair keyifli detaylar paylaşan ünlü ikili şu ifadeleri kullandı:

"Evlendikten sonra günlük hayatımızda büyük bir değişiklik olmadı. Boş vakitlerimizde oyun oynuyoruz. Evlilik çok keyifli."

Aynı Projede Yer Almak İstiyorlar

Mutluluklarıyla parmak ısırtan ve birbirlerine olan uyumlarıyla takdir toplayan çift ilerleyen döneme dair mesleki isteklerini de paylaştı. İki isim de ilerleyen süreçte asla aynı projede yer almak istediklerini dile getirerek ortak bir sinemada veya dizide buluşma arzusunda olduklarını belirtti. Hem özel hayatlarındaki uyumu hem de kariyerlerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Tolga Güleç ve Öykü Cengiz çiftinin bu açıklamaları hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.