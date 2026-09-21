Didem Balçın ile Okan Bayülgen Skandal Oyunuyla Aynı Sahneyi Paylaşacak!

Türk tiyatro sahnesine kazandırdığı yenilikçi, sarsıcı ve fark yaratan yapımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu ve yönetmen Okan Bayülgen tiyatroseverleri heyecanlandıracak yepyeni bir projeyle sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Bayülgen'in kaleme aldığı aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstleneceği Skandal adlı yepyeni oyun şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında yerini aldı. Uzun yıllardır kurucu ortakları arasında yer aldığı DasDas sahnelerinde izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu Didem Balçın ise bu projeyle birlikte yıllar sonra ilk kez farklı bir tiyatronun kadrosunda yer alarak kariyerinde dikkat çekici bir döneme imza atıyor.

BKM ve Kabare Dada Ortak Yapımı

Yapımcılığını Türk tiyatrosunun ve sinemasının dev ismi BKM ile Okan Bayülgen'in kurucusu olduğu Kabare Dada'nın üstlendiği Skandal tarihi figürleri ve entrikaları merkeze alan sarsıcı kurgusuyla dikkat çekiyor. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış efsanevi karakterlere yepyeni modern ve sıra dışı bir soluk getiren Okan Bayülgen oyunun merkezindeki en çarpıcı rollerden biri olan Marquis de Sade karakterine hayat verecek.

Oyunun başrol kadın oyuncusu olan başarılı isim Didem Balçın ise dünya tarihinin en merak edilen figürlerinden biri olan Joséphine karakterini canlandıracak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Okan Bayülgen'in Skandal oyununu kaleme alırken Joséphine karakterini doğrudan Didem Balçın'ı düşünerek ve onun oyunculuk kumaşını göz önüne alarak yazdığı öğrenildi. İki usta ismin sahnedeki muazzam uyumu ve enerjisi şimdiden tiyatro eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyor.

Kasım Ayında Perde Açıyor: Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Tiyatro kulislerinde büyük yankı uyandıran ve hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Skandal oyununun Kasım ayında sanatseverlerle buluşması planlanıyor. Okan Bayülgen ve Didem Balçın ikilisinin başrollerini paylaşacağı bu görkemli yapımın kadrosunda Türk tiyatrosunun kıymetli ve usta isimleri de yer alıyor.

Oyunun diğer kilit başrol karakterlerini başarılı tiyatrocular Eraslan Sağlam ile Yılmaz Sütçü canlandıracak. Tarihin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Napolyon Bonapart ile Marki de Sade'ın entrikalar ve çatışmalarla dolu dünyasını sahneye taşıyacak olan Skandal hem rejisi hem de dev kadrosuyla tiyatro sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Biletlerin şimdiden büyük bir ilgi görmesi beklenen oyun izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi vad ediyor.