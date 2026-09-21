Aslıhan Doğan Turan'dan Eşine Duygu Dolu İtiraf: "Özlemek Dışında Bir Sorun Olmuyor"

Magazin dünyasının gözlerden uzak ve mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan sosyetik isim Aslıhan Doğan Turan geçtiğimiz akşam katıldığı şık bir davette objektiflere yansıdı. Etkinlik boyunca basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılanan ve sorularını samimiyetle yanıtlayan Doğan Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yürüten eşi Arda Turan ile olan evliliğine yoğun tempoya ve yaşadıkları uzun süreli ayrılıklara dair çok özel açıklamalarda bulundu.

Giderken Böyle Olacağının Farkındaydık

11 Mart 2018 tarihinde hayatlarını birleştiren, aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı ve 2020 yılında ise ikinci çocukları Asil Aslan'ı kucaklarına alarak aile saadetlerini taçlandıran çiftin uyumu sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Eşinin teknik direktörlük kariyeri nedeniyle farklı bir tempoda yaşamak zorunda kalan Aslıhan Doğan Turan aralarındaki mesafeye ve yaşanan yoğunluğa dair duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Özlemek dışında bir sorun olmuyor açıkçası, başından beri giderken böyle olacağının farkındaydık. Onların araları oluyor. Milli takım arası ya da yılbaşında minik bir ara oluyor sezonda. Oralarda tabii ki görüşüyoruz. Avrupa'da bu sene Şampiyonlar Ligi olduğu için gidebildiğim kadar maçlara gideceğim. Sorun demeyelim ama tabii ki özlem oluyor."

Şampiyonlar Ligi Maçları İçin Seyahat Planı

Eşinin kariyerine büyük bir destek veren ve her fırsatta yanında olan Aslıhan Doğan Turan bu sezon Avrupa'da Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak olmaları sayesinde Arda Turan'a olan özlemi bir nebze olsun azaltabileceklerini belirtti. Fırsat buldukça deplasman maçlarına ve karşılaşmalara gitmeye çalışacağını ifade eden Doğan aradaki mesafeleri bu şekilde kapattıklarını vurguladı. Evliliklerinde temel kuralın anlayış ve iletişim olduğunu belirten ünlü ismin bu samimi ve ayakları yere basan açıklamaları takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.