Şebnem Bozoklu'dan Gençlik İtirafı: "Her Şeyin Başı Gamsızlık!"

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen, enerjik ve güler yüzlü isimlerinden biri olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu meslektaşı Melis İşiten'in YouTube'da yayınlanan popüler programı Zaten Şov'un konuğu oldu. Programdaki samimi, neşeli ve bir o kadar da içten açıklamalarıyla dikkat çeken Bozoklu her daim ışıl ışıl parlamasının sırrını, sağlıklı yaşam ritüellerini ve günlük hayatında yapay zekayı nasıl aktif olarak kullandığını izleyicilerle paylaştı. Ünlü oyuncunun hayata bakış açısı ve formunu koruma yöntemleri kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Gamsızlığın Gücüne İnanıyorum

Programda sunucu Melis İşiten'in "Nasıl bu kadar ışıl ışıl görünüyorsun?" şeklindeki hayranlık dolu sorusuna samimiyetle yanıt veren Şebnem Bozoklu güzelliğin ve genç kalmanın arkasındaki en büyük sırrın zihinsel rahatlık olduğunu belirtti. Hayatta her şeyi kafaya takmamak gerektiğini vurgulayan başarılı oyuncu gamsızlığın insan fizyolojisi üzerindeki olumlu etkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Gamsızlığın gücüne çok inanıyorum. Gamsızlığın hayatta işe yarar bir tarafı varsa; işte cildiniz, mideniz daha geç bozuluyor. Dediğim gibi mutlu olmaya ve mutlu kalmaya hazır biriyim."

Hayatında dertlerin ve kederlerin de olduğunu ancak olayları karşılama biçiminin zihinsel ve bedensel sağlığı doğrudan koruduğunu ifade eden Bozoklu pozitif kalabilme yeteneğinin estetik müdahalelerden çok daha kalıcı bir etki yarattığına işaret etti.

Longevity ve Sağlıklı Yaşam: 50 Yaşına Fit ve Dinç Girmek

Güzellik sırrının yanı sıra son yıllarda sağlık ve uzun ömürlülük kavramına odaklandığını belirten Şebnem Bozoklu yaş alırken formda kalmanın yollarını aradığını söyledi. Konuyla ilgili çalışmalarını ve hedeflerini şu cümlelerle aktardı:

"Dert, keder tabii ki bende de oluyor. Ama son 2 yıldır longevity (uzun ömürlülük) işine kafayı taktım uzun ve sağlıklı yaşayabilme 50 yaşına iyi girebilme. Son 1 senedir gerçekten sağlıklı beslenip hareket ediyorum. Tıbbın da çok faydasını gördüm ama ben yine de her şeyin başının gamsızlık olduğunu düşünüyorum."

Günlük Hayatta Yapay Zekayı Asistan Gibi Kullanıyor

Sağlıklı yaşam ve zayıflama sürecinde modern teknolojiden de maksimum düzeyde yararlandığını anlatan ünlü oyuncu yapay zeka uygulamalarıyla olan yakın dostluğunu esprili bir dille paylaştı. Günlük kalori hesabı, protein ve lif dengesinden seyahat planlamalarına kadar her detayda yapay zekadan destek aldığını belirten Bozoklu şunları kaydetti:

"Özellikle sağlıklı yaşayarak zayıflama ve 50 yaşıma daha fit girmeyi isteme sürecimde çok kullandım. Günde şu kadar protein, şu kadar lif almam ayrıca kalori hesaplamam gerekiyordu. Ben çok faydasını gördüm. Deli gibi sohbet ediyorum. Ben yapay zekâyı çok sağlıklı buluyorum çünkü asistanım gibi kullanıyorum. Görev veriyorum tamamlamasını istiyorum. Mesela gideceğim tatili, oraya nasıl ulaşacağımı, nereleri gezeceğimi evde yapacağım yemeği aklınıza ne gelirse her şeyi soruyorum."