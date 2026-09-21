Aybüke Pusat'tan 'Eski Sevgili' Sorusuna Şaşırtan Yanıt!

Türk televizyon ve sinema dünyasının beğenilen oyuncularından biri olan bir süredir meslektaşı Furkan Andıç ile sürdürdüğü mutlu birliktelikle adından söz ettiren Aybüke Pusat konuk olduğu programdaki samimi ve ezber bozan açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Can Yılmaz'ın sunuculuğunu üstlendiği 'Ballandıra Ballandıra' programına konuk olan güzel oyuncu özel hayatına geçmiş ilişkilerine ve sosyal dinamiklere bakış açısına dair çok özel itiraflarda bulundu.

Gittiğim Yerde Ne Olup Bittiğini Öğrenmek İsterim

Programda katıldığı ortamlar ve sosyal ilişkileri hakkındaki eğlenceli tespitlerini paylaşan Aybüke Pusat bulunduğu bir ortamdan ayrıldıktan sonra işlerin nasıl değiştiğini gözlemlemeyi sevdiğini belirtti. Bu konudaki esprili yaklaşımını dile getiren başarılı oyuncu "Bir grubuz ve içimizden birisi çıktığında 'Bakın gördünüz mü nasıl dengeler değişiyor?' Hemen böyle şeyler demek isterim. Gittiğim yerden hala orada ne olup bittiğini öğrenmek isterim" sözleriyle stüdyodakileri güldürdü. Sosyal dinamiklerdeki bu küçük detayları takip etmeyi sevdiğini vurgulayan Pusat neşenin kaçtığı anları fark etmenin kendisini keyiflendirdiğini ifade etti.

"Eski Sevgilimin Başarılı Biriyle Olmasından Mutluluk Duyarım Ama Uğraşamam"

Programın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise eski sevgililer ve geçmiş ilişkiler üzerine sorulan sorular oldu. Eski sevgilisinin ayrılık sonrasında çok güzel ve başarılı bir kadınla birlikte olması durumunda buna gıpta edebileceğini ve bundan mutluluk duyacağını belirten Pusat, buna karşın geçmişe takılıp kalmanın kendisi için zaman kaybı olduğunu vurguladı.

Konuya dair net duruşunu gözler önüne seren başarılı oyuncu "Gıpta ederim ama buna ayıracak zamanım yok uğraşamam. Negatif düşünceyi üstümde taşıyıp kafamı meşgul edeceğime gider 20 sayfa kitap okurum. Onu düşünecek halim yok, hiç çekemem" diyerek hayatındaki önceliklerin çok daha farklı olduğunu ve negatif enerjilere yer vermediğini net bir şekilde dile getirdi.