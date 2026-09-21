Serdar Ortaç Vasiyetini Açıkladı: Mal Varlığını Kimlere Bırakacak?

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Serdar Ortaç son günlerde yaptığı dikkat çekici açıklamalarla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Sahne aldığı sırada yaptığı sürpriz itiraflarla hayattayken mirasını nasıl paylaştıracağını duyuran ünlü şarkıcı mal varlığının kimlere kalacağına dair net kararlar aldığını ifade etti. Kadir İnanır'ın hayattayken mirasını düzenlemesini örnek aldığını belirten Ortaç'ın vasiyetindeki detaylar hayranları ve kamuoyu tarafından büyük bir merakla karşılandı.

Hayattayken Mirasımı Yazdım

Geride bırakacağı mal varlığının paylaşımı konusunda kararını verdiğini ve vasiyetini resmi olarak hazırladığını belirten Serdar Ortaç mirasının kimler arasında paylaştırılacağını detaylarıyla açıkladı. Ünlü şarkıcı mal varlığının büyük kısmını uzun süredir yanında emek veren ve kendisiyle birlikte çalışan sadık ekip arkadaşları ile yıllar önce kaybettiği kardeşinin çocuklarına bırakacağını duyurdu.

Daha önceki yıllarda yaptığı açıklamalarda da çocuk sahibi olmadığını vurgulayan Ortaç "Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar" sözleriyle bu kararını o dönemden netleştirdiğini hatırlatmıştı. Vefa duygusunu ön planda tutan ünlü sanatçının bu örnek davranışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve büyük takdir topladı.

Merak Konusu Olan İstinye'deki 8 Odalı Boğaz Manzaralı Evin Değeri Katlandı

Vasiyet açıklamasının ardından magazin kulislerinde ve sosyal medyada Serdar Ortaç'ın İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan İstinye sırtlarındaki devasa evi yeniden konuşulmaya başlandı. Sanatçının 2016 yılında yaklaşık 15 milyon liraya satın aldığı muhteşem Boğaz manzaralı mülkünün bugünkü piyasa değerinin ilk alındığı rakamın tam beş katına ulaştığı tahmin ediliyor.

750 metrekarelik geniş bir arsa üzerine kurulu olan özel tasarım lüks konut 8 oda, 4 salon ve 4 banyodan oluşan devasa yapısıyla dikkat çekiyor. Geniş terasları, panoramik balkonları, özel güvenlik kamera sistemleri ve özenle tasarlanmış peyzaj alanı bulunan bu değerli mülkün Ortaç'ın vefatının ardından vasiyeti gereği çalışanları ve yeğenleri arasında nasıl paylaştırılacağı şimdiden merak konusu oldu.