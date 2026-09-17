Tuba Büyüküstün Sultana Galasını Salladı! Turuncu Elbisesiyle Kırmızı Halıyı Yaktı Geçti

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası alanda en çok tanınan ve sevilen yüzlerinden biri olan Tuba Büyüküstün başrolünde yer aldığı merakla beklenen Sultana filminin görkemli galasında boy gösterdi. Şıklığı, asaleti ve zamansız güzelliğiyle galaya damga vuran iddialı oyuncu kırmızı halıda adeta görsel bir şölen sundu.

Kırmızı Halıda Turuncu Rüzgarı

Tuba Büyüküstün, Sultana filminin galasında güzelliğiyle büyüledi. pic.twitter.com/cqRxEfmdiI — Populicc (@populicc) September 16, 2026

Sinema dünyasından çok sayıda ünlü ismin ve davetlinin katıldığı galada tüm gözler Tuba Büyüküstün'ün üzerindeydi. Başrolünde yer aldığı Sultana projesinin bu özel gecesi için turuncu renkli iddialı bir elbise tercih eden güzel oyuncu cesur renk seçimi ve zarafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Kırmızı halı geçidinde basın mensuplarına poz veren ve basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü yıldızın doğal makyajı ve elbisesini tamamlayan sade tarzı moda otoritelerinden ve davetlilerden tam not aldı.

Sosyal Medyada Övgü Yağmuru

Sultana film galasından Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün ✨️ pic.twitter.com/m5vrxiOGAC — P MAG (@pointer_mag) September 16, 2026

Gala fotoğraflarının basına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Tuba Büyüküstün kısa sürede dijital platformlarda gündem oldu. Güzel oyuncunun turuncu elbiseli büyüleyici karelerine hayranları tarafından binlerce beğeni ve övgü dolu mesaj yağdırıldı.

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları ünlü oyuncunun paylaşım ve haberlerinin altına "Kırmızı halının gerçek kraliçesi", "Turuncu renk bir insana ancak bu kadar yakışabilir", "Asaletin ve güzelliğin tanımı", "Sultana filmi sabırsızlıkla bekleniyor" ve "Her zamanki gibi ışıldıyor" yorumlarında bulundu. Tuba Büyüküstün hem stili hem de başrolünü üstlendiği Sultana filmiyle yeni sezona damga vuracağını bir kez daha kanıtladı.