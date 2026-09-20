Seyirciyi Azarlayan Oğuzhan Koç’tan Sert Savunma!

Edirne Gastronomi Festivali’nde sahne alan Oğuzhan Koç konser sırasında protokol alanındaki bir seyirciyle yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Koç’un sahneden “Söndür onu” diyerek tepki gösterdiği anlar konseri izleyenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konu büyürken ünlü şarkıcıdan da yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Koç olayın sadece seyircinin sigara içmesiyle ilgili olmadığını söyledi.

“Konu Sadece Sigara Değil”

Oğuzhan Koç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananların videolarda göründüğü kadar basit olmadığını belirtti. Şarkıcıya göre söz konusu kişi uzun süre çevresinde eğlenen diğer insanları rahatsız etti ve protokol alanında kendisine tanınmayan bir şekilde dolaştı.

Koç bu nedenle seyirciye “Sen kimin torpillisisin?” diye sorduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı alanda kimsenin protokol bölümüne alınmadığını ve yaşanan durumun kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

“Normalde Sessizce Uzaklaştırmalıydık”

Yaşanan olayda kendi açısından bir hata olup olmadığını da değerlendiren Koç normal şartlarda söz konusu kişiyi işaret ederek sessizce alandan uzaklaştırmaları gerektiğini söyledi.

Ancak sosyal medyada yalnızca kendisini gösteren görüntülerin izlendiğini belirten şarkıcı olayın öncesinin ve sonrasının bilinmediğine dikkat çekti. Koç alanda yaşananların ardından seyircinin alkışlarla uğurlandığını da söyledi.

“Edirne’yle Aramıza Girmeyin”

Koç açıklamasında konserin genel havasının oldukça güzel olduğunu da özellikle vurguladı. Binlerce Edirnelinin gecesini tek bir kişinin davranışı yüzünden bozmak istemediğini söyleyen şarkıcı kendisinin ve Edirne halkının iyi anlaştığını belirtti.

Konserin sonunda herhangi bir sorun yaşanmadan dağıldıklarını söyleyen Koç kendilerini ağırlayan Edirne Valiliği, emniyet ve vatandaşlara teşekkür etti. Ayrıca “Keko” ifadesinin de “birader, kardeş” anlamında kullanıldığını belirtti.