Gülsen Tuncer’in Cenazesinde Vasiyet Detayı! Görenler Duygulandı

“Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gülsen Tuncer son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Tuncer için Şişli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası sanatçının cenazesi Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene Tuncer’in eşi Engin Ayça’nın yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim ve yakınları katıldı. Gülsen Tuncer’in tabutundaki bir detay ise törene damga vurdu.

Tabutuna Kendi İsteğiyle Örtüldü

Edinilen bilgiye göre Gülsen Tuncer’in tabutunun üzerine kendi isteği doğrultusunda mor çiçekli bir tülbent örtüldü. Bu detay sanatçının vasiyeti olarak aktarıldı.

Alkışlar eşliğinde cenaze aracına taşınan Tuncer ardından Kozlu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

“Herkesin Sevdiği Bir İnsandı”

Tuncer’in hayat arkadaşı Engin Ayça törende oldukça duygusal açıklamalarda bulundu. Eşinin herkes tarafından sevilen bir insan olduğunu söyleyen Ayça onun geride güzel işler ve unutulmayacak izler bıraktığını ifade etti.

Ayça bundan sonra Gülsen Tuncer’i yaptığı güzel işlerle yaşatacaklarını söyledi. Hayat arkadaşını kaybetmenin büyük bir acı olduğunu belirtirken duygularını anlatmakta zorlandı.

“Dimdik Durmayı Ondan Öğrendik”

Tuncer’in manevi oğlu İlhan Gülek de törende dikkat çeken sözler söyledi. Gülsen Tuncer’den dimdik durmayı eğilip bükülmemeyi ve ihtiyaç duyana karşılıksız yardım etmeyi öğrendiklerini anlattı.

Sanat Dünyası Yalnız Bırakmadı

Erdal Özyağcılar, Suna Keskin, Suna Selen, Serdar Gökhan ve Cihat Tamer gibi sanatçılar da cenazeye katılarak Tuncer’e veda etti. Meslektaşları onun güçlü duruşunu, dostluğunu ve oyunculuk dünyasına katkılarını anlatarak anısını yaşatacaklarını söyledi.