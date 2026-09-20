Ezgi Dalgıç’tan Sıla’ya Olay Tavsiye! “Ayrıl Arkandayım”

Daha 17’nin Sıla’sı Ezgi Dalgıç karakteriyle benzer ve farklı yönlerini anlattı. Oyuncunun “Ayrıl, ben arkandayım” sözleri dikkat çekti.

Ezgi Dalgıç’tan Sıla’ya Olay Tavsiye! “Ayrıl Arkandayım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 17:55

Kanal D’nin sevilen dizisi Daha 17’de Sıla karakterine hayat veren Ezgi Dalgıç hem diziyi hem kendi hayatını anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan genç oyuncu canlandırdığı Sıla’yla benzer yönlerini paylaşırken aralarındaki farkı da esprili bir şekilde dile getirdi. Dalgıç “Sıla gibi her şeye burnumu sokmam” diyerek dikkat çekti.

“Daha 17 Benim İçin Aile Demek”

Dizinin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu söyleyen Ezgi Dalgıç Daha 17’yi arkadaşlık, Bodrum, yaz enerjisi ve sıcacık bir aile ortamıyla özdeşleştirdi. Başarılı bir ekiple çalışmanın kendisini mutlu ettiğini belirten oyuncu projeye duyduğu sevgiyi samimi sözlerle anlattı.

Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Dalgıç ilk kez kamera karşısına geçtiği günü de unutamadığını belirtti. İlk işlerinin olması nedeniyle herkesin heyecanlı olduğunu ve birbirlerini sakinleştirerek ilerlediklerini söyledi.

Sıla’ya “Ayrıl Arkandayım” Tavsiyesi

Dizide Teoman’la ilişki yaşayan Sıla hakkında da konuşan oyuncu karakterine tavsiye verecek olsa ona hayatı biraz daha akışına bırakmasını söyleyeceğini belirtti. Dalgıç “Sıla ayrıl, ben arkandayım” sözleriyle eğlenceli bir çıkış yaptı.

Sıla’nın bazı olayları önceden sezerek arkadaşlarıyla paylaşmasını kendisine benzeten oyuncu gerçek hayatta da benzer bir yönü olduğunu söyledi. Ancak her konuya Sıla kadar müdahil olmadığını özellikle vurguladı.

Hayalindeki Rol Daenerys Targaryen

Kariyerinde başarılı işlere imza atmak istediğini söyleyen Ezgi Dalgıç dünyaca ünlü bir yapımda yer alma şansı bulursa Game of Thrones evrenini tercih edeceğini açıkladı. Oyuncu Daenerys Targaryen karakterini canlandırmayı çok istediğini söyledi.

Dalgıç ayrıca kendisini inatçı, evcimen ve sakin biri olarak tanımladı. Uğurlu sayısının ise 6 olduğunu belirtti. Daha 17’nin 17’nci bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.

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