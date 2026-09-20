Ceza ve İrem Derici Sahneye Çıkmadı! Festival Karıştı

Eskişehir Food Vibe Fest’te Ceza ve İrem Derici organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek sahneye çıkmadı. Bir yetkili karakola götürüldü.

Ceza ve İrem Derici Sahneye Çıkmadı! Festival Karıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 18:02

Eskişehir’de düzenlenen Food Vibe Fest beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Festival kapsamında sahne alması planlanan Ceza ve İrem Derici organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek konserlerini iptal etti. Sanatçıların sahneye çıkmamasıyla birlikte festival alanında hareketli saatler yaşandı.

Etkinlik için Türkiye’nin farklı şehirlerinden Eskişehir’e gelen esnaf ise mağdur olduklarını söyleyerek organizasyon yetkililerine tepki gösterdi.

Önce Ceza Ardından İrem Derici İptal Etti

Festivalde ilk olarak Ceza’nın sahneye çıkmayacağı duyuruldu. Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserin organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Ceza’nın ardından aynı sorunla karşılaştığını söyleyen İrem Derici de sahneye çıkmama kararı aldı. Derici konseri için günlerdir hazırlandığını ve takipçileriyle buluşmayı heyecanla beklediğini ifade ederek yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Esnaf Mağdur Olduklarını Söyledi

Sanatçıların konserlerinin iptal edilmesinin ardından festival alanında sahne sökülmeye başlandı. Üç günlük etkinlik için farklı illerden Eskişehir’e gelen esnaf ise tezgâh açmak amacıyla yaptıkları masraflar nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Organizasyon yetkilisi E.Ü. isimli kadının yanına giden esnaf yaşananlarla ilgili bilgi almak ve haklarının geri ödenmesini talep etmek istedi. Alanda gerginlik yaşanırken polis ekipleri de konuya müdahale etti.

Organizasyon Yetkilisi Karakola Götürüldü

Esnafın şikâyetçi olacağını belirtmesinin ardından polis ekipleri işlem başlattı. Organizasyondan sorumlu olduğu belirtilen E.Ü. isimli kadın işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Festivalde yaşanan krizle ilgili süreç devam ederken hem sanatçıların hem etkinlik için gelen esnafın mağduriyetine ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

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