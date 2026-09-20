Daha 17’de 17 Şaşkınlığı! Setten Renkli Kutlama Kareleri

Daha 17’nin 17’nci bölümü sette pasta kesilerek kutlandı. Oyuncular ve ekip, üzerinde “17” yazan pastayla özel bölümü birlikte kutladı.

Daha 17’de 17 Şaşkınlığı! Setten Renkli Kutlama Kareleri
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-09-2026 18:58

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 bu kez bölüm sayısıyla da adının hakkını verdi. Dizinin 17’nci bölümü için sette küçük ama oldukça keyifli bir kutlama yapıldı. Oyuncular ve set ekibi üzerinde “17” yazan özel pastayı birlikte keserek bu anlamlı günü kutladı.

Dizinin adına gönderme yapan bu kutlama ekip için de güzel bir motivasyon oldu. Yeni bölüm öncesinde bir araya gelen oyuncuların ve set çalışanlarının mutluluğu da karelere yansıdı.

“Daha Nice 17 Bölümlere” Dediler

Kutlamanın en dikkat çeken detayı ise üzerinde “17” rakamı bulunan pasta oldu. Pastanın üzerinde ayrıca “Daha nice 17 bölümlere” mesajı yer aldı.

Oyuncular ve set ekibi pastanın başında bir araya gelerek hep birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından 17’nci bölümü simgeleyen pasta kesildi. Ortaya da dizinin enerjisini yansıtan neşeli görüntüler çıktı.

17’nci Bölüm Ekip İçin Ayrı Bir Anlam Taşıyor

Daha 17’nin 17’nci bölümü sadece dizinin yeni bölümü olması açısından değil ismiyle de doğrudan bağlantılı olduğu için ekip açısından ayrı bir anlam taşıyor.

Kısa sürede kendisine sadık bir izleyici kitlesi oluşturan yapımda 17’nci bölüme ulaşılması sette de küçük bir dönüm noktası olarak görüldü. Kutlamadan paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da ilgi gördü.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Kutlamanın ardından gözler bu akşam ekrana gelecek 17’nci bölüme çevrildi. Set ekibinin neşeli görüntüleri bölümde izleyiciyi yeni gelişmelerin beklediği yorumlarına da neden oldu.

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, 17’nci bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak. Ekip için pasta izleyici içinse yeni bölüm heyecanı aynı akşam buluşacak.

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