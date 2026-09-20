Oktay Kaynarca Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk Buluştu!

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Hamal sonunda sete çıktı. atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk yer alıyor. Uzun süren hazırlıkların ardından kamera karşısına geçen ekip şimdiden dizi dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle üç güçlü oyuncunun aynı projede buluşması Hamal’ı yeni sezonun konuşulan yapımlarından biri haline getirdi. Dizinin çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek.

Başrollerde Tanıdık ve Güçlü İsimler Var

Hamal’da Oktay Kaynarca Kemal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Fahriye Evcen ise Hayat karakterini canlandıracak. Caner Cindoruk da hikâyenin önemli isimlerinden Egemen’e hayat verecek.

Üç oyuncunun canlandıracağı karakterlerin hikâyede nasıl bir noktada kesişeceği ise şimdiden merak konusu. Dizinin yayın tarihi yaklaştıkça karakterlerle ilgili yeni detayların da ortaya çıkması bekleniyor.

Kadro Sadece Üç İsimden İbaret Değil

Hamal’ın oyuncu kadrosuna bakınca da oldukça kalabalık ve dikkat çekici bir ekip göze çarpıyor. Dizide Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı ve Sera Kutlubey gibi isimler de rol alıyor.

Kadronun devamında Zeynep Kankonde, İpek Erdem, Hakan Karsak, İlayda Çevik, Mine Teber, Seda Akman ve Zehra Yılmaz da bulunuyor. Yani dizinin oyuncu kadrosu gerçekten oldukça iddialı.

Kamera Arkasında da Tanıdık İsimler Var

KYN Yapım imzasıyla hazırlanan Hamal’ın yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan oturuyor.

Kostümlerden dekorlara özel olarak hazırlanan mekânlardan teknik çalışmalara kadar birçok detay için uzun süredir hazırlık yapılıyordu. Şimdi ise sıra hikâyeyi ekrana taşımakta. Hamal’ın yeni sezonda nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak ediliyor.