Tuba Büyüküstün, Direk Dansçısı Oluyor

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yeni sinema filmi “Sultana” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan projede Büyüküstün, İstanbul’un gözde bir gece kulübünde geçen hikâyede direk dansçısı Meral karakterine hayat verecek.

“Sultana”nın Konusu ve Kadrosu

Rodi Medya ve Saros Film imzalı yapım, İstanbul’un en popüler gece kulüplerinden birinde çalışan 7 direk dansçısının hayatını merkeze alıyor. Film, bir gün Belaruslu genç dansçı Anna’nın kulübe gelmesiyle değişen dengeleri, dram ve gerçekçi bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.

Senaryosunu, ödüllü yazar Erdi Işık kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise “Çilingir Sofrası” filmiyle tanınan Ali Kemal Güven oturuyor. Proje, daha şimdiden sinemaseverler arasında merak uyandırdı.

Tuba Büyüküstün’ün Yeni Sinema Yolculuğu

Başarılı oyuncu, 21 Ekim’de Prime Video’da yayınlanacak olan “Dehşet Bey” filminden hemen sonra “Sultana”da izleyiciyle buluşacak. Büyüküstün’ün farklı bir karakter olan direk dansçısı Meral’e hayat verecek olması, oyunculuk kariyerinde cesur bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çekimler Kasım’da Başlıyor

“Sultana” filminin çekimleri kasım ayında başlayacak. Büyüküstün’ün yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, vizyon yolculuğunda çok konuşulacağa benziyor.