TRT'nin Teşkilat dizisine yeni isim!

Dizisi "Teşkilat," 4. sezonuna başladı ve her hafta yeni ekibin ve hikayenin heyecanını artırarak seyircilere merhaba diyor. Dizinin yönetmenliğini Burak Arlıer üstlenirken, Sibel Aytan da diziye katılıyor. Sibel Aytan, "Al Sancak" dizisindeki etkileyici performansıyla tanınıyor ve fenomen dizide "Elif" karakterini canlandıracak.

Teşkilat Yazı Grubu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizinin başrollerinde Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca), İlker Kızmaz (Gökhan Kargı), Ceyhun Mengiroğlu (Cihangir Erdemsoy), Serdar Yeğin (Uzay Çelenkli), Tuğçe Açıkgöz (Gizem Kırcalı), Ebru Nil Aydın (Sacide Atmaca), Melisa Akman (Nazlı Hisarca) ve Cengiz Bozkurt (Çetin Erdemsoy) yer alıyor.