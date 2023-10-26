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TRT'nin Teşkilat dizisine yeni isim!

Geçen pazar, Tims&B tarafından TRT için hazırlanan "Teşkilat" dizisi, yeni kadrosu ve güncellenen hikayesiyle 4. sezonuna başladı ve bu yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

TRT'nin Teşkilat dizisine yeni isim!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-10-2023 15:34

Dizisi "Teşkilat," 4. sezonuna başladı ve her hafta yeni ekibin ve hikayenin heyecanını artırarak seyircilere merhaba diyor. Dizinin yönetmenliğini Burak Arlıer üstlenirken, Sibel Aytan da diziye katılıyor. Sibel Aytan, "Al Sancak" dizisindeki etkileyici performansıyla tanınıyor ve fenomen dizide "Elif" karakterini canlandıracak.

Teşkilat Yazı Grubu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizinin başrollerinde Murat Yıldırım (Ömer Atmaca), Aybüke Pusat (Neslihan Erdemsoy), Yunus Emre Yıldırımer (Korkut Sönmezay), Sarp Levendoğlu (İbrahim Karahoca), İlker Kızmaz (Gökhan Kargı), Ceyhun Mengiroğlu (Cihangir Erdemsoy), Serdar Yeğin (Uzay Çelenkli), Tuğçe Açıkgöz (Gizem Kırcalı), Ebru Nil Aydın (Sacide Atmaca), Melisa Akman (Nazlı Hisarca) ve Cengiz Bozkurt (Çetin Erdemsoy) yer alıyor.