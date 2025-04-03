TRT'nin Aybüke Pusat Kararına Cem Yılmaz ve Burcu Biricik'ten Sert Tepki!

Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı

TRT, Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan oyuncunun TRT'nin ilkelerine aykırı davrandığını belirterek, diziden çıkarıldığını açıkladı.

Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Dizinin izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan bu durum nedeniyle söz konusu oyuncu diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

TRT'den Resmi Açıklama

TRT tarafından yapılan resmi açıklamada, kamu yayıncısı olarak tarafsızlığın ön planda olduğu ve TRT projelerinde yer alan oyuncuların siyasi kampanyalara destek vermemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağırısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine ve mesleki profesyonelliğe aykırılık teşkil etmektedir" denildi. Ayrıca, dizinin stok bölümlerinin çekilmiş olmasına rağmen senaryoda revizyona gidileceği duyuruldu.

Karara Sanat Dünyasından Tepkiler

TRT'nin Aybüke Pusat ile ilgili kararı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Cem Yılmaz, TRT'yi tarafsızlığını kaybetmekle eleştirerek, "Devletin kanalı tarafsız olmalıydı. Bu karar meslektaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlayan bir adımdır" dedi.

Burcu Biricik, "Cumhurbaşkanımızın bahsettiği özgürlük hakkı kullanıldı diye bir meslektaşımız işinden oldu" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli, "Anayasal hakkını kullandığı için bir oyuncunun diziden çıkarılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Songül Öden, "Boykot yapmak anayasal bir haktır. Meslektaşımızın işinden edilmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Aybüke Pusat'a Destek Yağdı

Aybüke Pusat'a meslektaşlarından destek mesajları geldi.

Boran Kuzum, Aybüke Pusat ile bir fotoğraf paylaşarak desteğini gösterdi.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, "Bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın. Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" ifadelerini kullandı.

Seda Bakan, "Sevgili Aybüke, Allah yolunu açık etsin. En güzel işlerde yer almanı temenni ederim" dedi.