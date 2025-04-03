TRT'nin Aybüke Pusat Kararına Cem Yılmaz ve Burcu Biricik'ten Sert Tepki!

TRT, Aybüke Pusat'ı 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkardı. Sanat dünyasından kararı eleştiren sert tepkiler geldi. Detaylar haberimizde!

TRT'nin Aybüke Pusat Kararına Cem Yılmaz ve Burcu Biricik'ten Sert Tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 10:35

Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı

TRT, Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinin kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, boykot çağrısı yapan oyuncunun TRT'nin ilkelerine aykırı davrandığını belirterek, diziden çıkarıldığını açıkladı.

Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Dizinin izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan bu durum nedeniyle söz konusu oyuncu diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

TRT'den Resmi Açıklama

TRT tarafından yapılan resmi açıklamada, kamu yayıncısı olarak tarafsızlığın ön planda olduğu ve TRT projelerinde yer alan oyuncuların siyasi kampanyalara destek vermemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağırısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine ve mesleki profesyonelliğe aykırılık teşkil etmektedir" denildi. Ayrıca, dizinin stok bölümlerinin çekilmiş olmasına rağmen senaryoda revizyona gidileceği duyuruldu.

Karara Sanat Dünyasından Tepkiler

TRT'nin Aybüke Pusat ile ilgili kararı, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

  • Cem Yılmaz, TRT'yi tarafsızlığını kaybetmekle eleştirerek, "Devletin kanalı tarafsız olmalıydı. Bu karar meslektaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlayan bir adımdır" dedi.

  • Burcu Biricik, "Cumhurbaşkanımızın bahsettiği özgürlük hakkı kullanıldı diye bir meslektaşımız işinden oldu" ifadelerini kullandı.

  • Defne Samyeli, "Anayasal hakkını kullandığı için bir oyuncunun diziden çıkarılmasını kınıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Songül Öden, "Boykot yapmak anayasal bir haktır. Meslektaşımızın işinden edilmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Aybüke Pusat'a Destek Yağdı

Aybüke Pusat'a meslektaşlarından destek mesajları geldi.

  • Boran Kuzum, Aybüke Pusat ile bir fotoğraf paylaşarak desteğini gösterdi.

  • Yönetmen Zeki Demirkubuz, "Bu kıza ve insanlara bu gaddarlığı yapmayın. Mümkün olan ilk fırsatta kendisine teklif yapacağım" ifadelerini kullandı.

  • Seda Bakan, "Sevgili Aybüke, Allah yolunu açık etsin. En güzel işlerde yer almanı temenni ederim" dedi.

  • Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat ile birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak, "Yanındayım gülüm" notunu düştü.

Benzer Haberler
Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest!
Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir
Kubilay Aka: Kubilay Aka: "Cem kardeşimizi serbest bırakın"
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'
  • 28-03-2025 12:03

Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!
  • 29-03-2025 11:18

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
  • 03-04-2025 12:33

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı