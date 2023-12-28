TRT'de sürpriz hamle! Olgun Şimşek'i başrolünde yer alacağı Kara Ağaç'a bakın kim geliyor?

TRT 1'in yeni yılda izleyiciyle buluşturacağı 'Kara Ağaç' dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Olgun Şimşek'in başrolünde yer alacağı dizide rol alacak bir oyuncu daha açıklandı. İşte detaylar...

TRT'de sürpriz hamle! Olgun Şimşek'i başrolünde yer alacağı Kara Ağaç'a bakın kim geliyor?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-12-2023 09:39

TRT1’nin merakla beklenen dizilerinden Kara Ağaç’ın hazırlıkları sürüyor. Dizisinin sualtı sahnelerinin çekimleri tamamlandı.  Kara Ağaç’ta Olgun Şimşek “Celal Ağa” rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl ve Özlem Conker gibi isimlerin başrollerini üstlendiği diziye, Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak güzel oyuncu Merih Öztürk de katılarak başrol kadrosuna dahil oldu.



Daha önce TRT'nin "Balkan Ninnisi" dizisinde başrol oynayan Merih Öztürk, "Kara Ağaç" adlı yeni projede "Gülnaz" karakterine hayat verecek. Bir banka reklamında Boran Kuzum'un partnerini canlandıran Öztürk, yeni dizide ise Latif rolünün kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri Kayseri ve Kapadokya'da gerçekleştirilecek ve oyuncu seçimleri tamamlanma aşamasında.

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